Как экономить 4% на любых покупках с Wildberries





Маркетплейс Wildberries позволил экономить больше при оплате через собственный кошелёк. Ещё недавно скидка составляла 2%, а теперь она была увеличена до 4%.



Как долго продлится такая щедрость, неизвестно, но предыдущая история подсказывает, что через пару дней скидка опять будет снижена до 2-3%. «WB Кошелёк» — собственный финансовый сервис маркетплейса, работающий на базе «Вайлдберриз Банка». Пополнить баланс кошелька можно переводом через СБП со счёта другого банка. Раньше аналогичную скидку можно было получить при оплате через СБП, но с появлением «WB Кошелька» эта скидка исчезла.







Wildberries периодически меняет условия оплаты. В частности, «WB Кошелёк» без верификации позволяет оплачивать товары стоимостью не более 15 тысяч рублей. Если пройти верификацию через «Госуслуги» лимит увеличивается до 60 тысяч рублей. Кроме того, такая же верификация требуется при покупке товаров из-за рубежа (из Китая и Узбекистана).





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