Как экономить 5% на любых покупках с Wildberries





Маркетплейс Wildberries позволил экономить больше при оплате через собственный кошелёк. Ещё недавно скидка составляла 2%, затем была увеличена до 4%, а теперь и до рекордных за всё время 5%.



Как долго продлится такая щедрость, неизвестно, но предыдущая история подсказывает, что через несколько дней скидка может быть снова снижена до 2-3%. «WB Кошелёк» — собственный финансовый сервис маркетплейса, работающий на базе «Вайлдберриз Банка». Пополнить баланс кошелька можно переводом через СБП со счёта другого банка. Раньше аналогичную скидку можно было получить при оплате через СБП, но с появлением «WB Кошелька» она исчезла, и при оплате этим способом больше не получится сэкономить.







Не обязательно пополнять «WB Кошелёк» при оформлении заказа. Деньги на него можно перевести в тот момент, когда вы пойдёте получать товар, или непосредственно в ПВЗ, когда вы проверите его и удостоверитесь, что привезли нужную вам вещь. Впрочем, некоторые товары продаются только по предоплате, что бывает указано в корзине.



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