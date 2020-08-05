





В iOS 14 компания Apple наконец-то добавила в iPhone функцию, которая работает на iPad уже много лет — речь идет о просмотре видео «картинка в картинке», то есть поверх всех приложений в маленьком окне. Однако нужно понимать, что работать она будет лишь в тех приложениях, где используется стандартный серый системный плеер — например, в Safari или на Кинопоиске. В программах, где используется собственный плеер (например, Okko или YouTube) эта функция работать не будет, пока того не захочет разработчик.Запустить видео «картинка в картинке» очень просто — достаточно в самом плеере нажать на соответствующий значок в углу экрана:После этого видео начнет воспроизводиться в плавающем окошке. Двумя пальцами можно настроить его размеры, также его можно перетащить в любой удобный угол экрана или же вообще смахнуть за край:Также по умолчанию работает автозапуск этой функции: если плеер поддерживает режим «картинка в картинке» и вы нажмете кнопку домой, то видео автоматически свернется в маленькое окошко. Если вам не нравится такое поведение плеера, то отключить это можно в Настройках > Основные > Картинка в картинке: