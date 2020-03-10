





Одно из важных отличий беспроводных аудиоустройств от проводных — наличие на первых собственной регулировки громкости. И, начиная с обновления April 2018 Update (Windows 10 1803), в системе включена так называемая абсолютная громкость (Absolute Volume). Что это означает? Когда вы регулируете громкость музыки через беспроводные наушники или колонки, то вы меняете при этом и громкость в системе, и наоборот. Однако временами работа абсолютной громкости мешает настроить громкость левого и правого наушника по отдельности, к тому же она не очень удобна, если вы подключаете к одному ПК пару наушников или динамиков — в таком случае перед прослушиванием музыки придется настраивать громкость каждого аудиоустройства по отдельности.Поэтому, если вы пользуетесь сразу несколькими аудиоустройствами, среди которых есть беспроводные, абсолютную громкость имеет смысл отключить. После этого регулировка громкости на Bluetooth наушниках или колонках никак не будет связана с таковой в системе, но при этом, разумеется, громкость музыки можно будет менять и на самих наушниках, и в Windows. Отключить эту опцию несложно: откройте редактор реестра (проще всего это сделать, вбив в поиск по системе слово «regedit»), перейдите по пути, найдите параметри измените его значение на 1:После этого перезагрузите ПК, и теперь можно настраивать громкость Bluetooth наушников и колонок без привязки к системе. Для того, чтобы вернуть все как было, просто измените значение параметра обратно на ноль и снова перезагрузитесь.