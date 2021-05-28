начните писать новый пост, как обычно

на последнем шаге перед публикацией выберите «Дополнительные настройки»

включите тумблер «Скрыть лайки и количество просмотров»

вернитесь обратно к своему посту и нажмите «Опубликовать».

нажмите на любой свой предыдущий пост

коснитесь кнопки с «тремя точками»

во всплывающем меню выберите «Скрыть количество лайков».

В рамках своей обширной программы по «улучшению благополучия» своих пользователей Instagram предоставил возможность скрыть количество просмотров и лайков под своими постами в соцсети. Компания считает, что таким образом у пользователя появляется возможность улучшить настроение и обучить себя не зависеть от оценки других людей. Кроме того, по словам представителей Instagram, отказ от любых счетчиков под постами может позитивно сказаться на психике людей, страдающих тревожными психическими расстройствами.Как меняется вид постов, если отключить «лайки»? Вместо счетчика пользователь увидит возле кнопки с сердечком имя пользователя, который первым его нажал, а рядом с ним надпись «и другие». Такая обтекаемая формулировка просто даст вам понять, что ваш пост понравился одному или нескольким людям.Чтобы воспользоваться новой возможностью и отключить счетчики просмотров и «лайков»:Таким образом можно отключать счетчики для каждого отдельного сообщения. Кстати, есть возможность сделать это даже для тех постов, которые были выложены ранее. Для этого: