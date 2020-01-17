



Компания Microsoft запустила публичное тестирование сервиса Xbox Console Streaming. С октября 2019 года он работал в США и Великобритании, а теперь доступен в нескольких десятках стран, в том числе России.



Xbox Console Streaming позволяет стримить на мобильное устройство игры, созданные для консоли Xbox One, в том числе те, что доступны по подписке Game Pass. В отличие от сервиса xCloud (который ещё не запущен), пользователю потребуется запускать игру на собственной консоли, а на смартфон лишь передаётся интерактивное изображение, с которым можно взаимодействовать.



Сервис Xbox Console Streaming работает на смартфонах с Android версии не ниже 6.0. Что необходимо сделать:





Установить на смартфон приложение Xbox Game Streaming

Вступить в программу Xbox Insider

Обновить прошивку Xbox One до Xbox One Update Preview

Зайти в приложении Xbox Game Streaming в аккаунт Microsoft с профилем Xbox

Поскольку игры для Xbox One не оптимизированы для использования с сенсорными экранами, играть в них можно только с помощью геймпада от Xbox One. Впрочем, вряд ли это можно считать проблемой для обладателей консоли — такой геймпад у них есть.Смартфон по сути используется лишь как экран, на который выводится игровое изображение. Все действия игрока в реальности фиксируются и просчитываются игровой консолью. Подобным образом работает сервис Steam Link , который начал работу в 2019 году.Xbox и смартфон должны быть подключены к интернету с большой скоростью соединения. Microsoft рекомендует использовать роутер с поддержкой двух диапазонов (2,4 и 5 ГГц).





