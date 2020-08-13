Музыкальный сервис Spotify запустился в России в середине июля. Пользователи iOS, которые решили использовать функцию «Вход с Apple» для создания учетной записи, столкнулись с проблемой входа в свой аккаунт на других платформах. В этой заметке мы расскажем, как войти с помощью Apple ID в Spotify на macOS, Windows и других операционных системах.
Как создать аккаунт с помощью Apple IDДля использования этой функции у вас должна быть установлена iOS 13 или более поздняя версия, а у вашего Apple ID подключена двухфакторная аутентификация.
- Откройте Spotify.
- Нажмите Войти через Apple.
- Выберите, что сделать с адресом электронной почты: поделиться им или скрыть его. Затем коснитесь кнопки Продолжить.
- Если вы скрыли свою почту, Apple сгенерирует случайный адрес, чтобы не раскрывать настоящий.
- Введите свои данные и нажмите Создать.
Как привязать имеющийся аккаунт Spotify к Apple IDЕсли вы хотите привязать сделать привязку учетной записи сервиса к вашему идентификатору Apple, то адрес электронной почты в аккаунте Spotify должен совпадать с почтой в Apple ID.
- На странице входа в Spotify нажмите Войти через Apple.
- Укажите, что хотите поделиться адресом электронной почты, и коснитесь кнопки Продолжить.
- Если вы скроете адрес электронной почты, то не сможете привязать свой аккаунт Spotify к Apple ID.
- Вы увидите всплывающее окно с подтверждением того, что адрес электронной почты в Apple ID теперь зарегистрирован в аккаунте Spotify. Нажмите ВОЙТИ.
- Если всплывающее окно с подтверждением не появилось, значит сервис не смог сопоставить ваш аккаунт с Apple ID. Убедитесь, что адреса электронной почты в аккаунте Spotify и в Apple ID совпадают, и попробуйте еще раз.
- Когда вам будет предложено привязать Apple ID к Spotify, нажмите ПРИВЯЗАТЬ.
Как войти в аккаунт Spotify на любом устройстве с помощью Apple IDДля входа на других устройствах необходимо ввести адрес электронной почты и пароль. Чтобы войти в аккаунт Spotify, созданный с помощью Apple ID, необходимо добавить пароль.
- Откройте страницу сброса пароля.
- Введите адрес электронной почты, связанный с аккаунтом Spotify, и нажмите Отправить.
- Если вы скрыли свою почту, используйте адрес, сгенерированный Apple.
- В письме нажмите на ссылку для сброса пароля.
- Введите новый пароль в оба поля и нажмите ОТПРАВИТЬ.
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В итоге также нужно пароль придумывать. Проще сразу норм аккаунт создать, а то очень неприятно войти через apple, но не войти на рс, а потом танцы с бубном есть, про которые я не знал.