Как создать аккаунт с помощью Apple ID

Откройте Spotify. Нажмите Войти через Apple. Выберите, что сделать с адресом электронной почты: поделиться им или скрыть его. Затем коснитесь кнопки Продолжить. Если вы скрыли свою почту, Apple сгенерирует случайный адрес, чтобы не раскрывать настоящий. Введите свои данные и нажмите Создать.

Как привязать имеющийся аккаунт Spotify к Apple ID

На странице входа в Spotify нажмите Войти через Apple. Укажите, что хотите поделиться адресом электронной почты, и коснитесь кнопки Продолжить. Если вы скроете адрес электронной почты, то не сможете привязать свой аккаунт Spotify к Apple ID. Вы увидите всплывающее окно с подтверждением того, что адрес электронной почты в Apple ID теперь зарегистрирован в аккаунте Spotify. Нажмите ВОЙТИ. Если всплывающее окно с подтверждением не появилось, значит сервис не смог сопоставить ваш аккаунт с Apple ID. Убедитесь, что адреса электронной почты в аккаунте Spotify и в Apple ID совпадают, и попробуйте еще раз. Когда вам будет предложено привязать Apple ID к Spotify, нажмите ПРИВЯЗАТЬ.



Как войти в аккаунт Spotify на любом устройстве с помощью Apple ID

Откройте страницу сброса пароля. Введите адрес электронной почты, связанный с аккаунтом Spotify, и нажмите Отправить. Если вы скрыли свою почту, используйте адрес, сгенерированный Apple. В письме нажмите на ссылку для сброса пароля. Введите новый пароль в оба поля и нажмите ОТПРАВИТЬ.







Музыкальный сервис Spotify запустился в России в середине июля. Пользователи iOS, которые решили использовать функцию «Вход с Apple» для создания учетной записи, столкнулись с проблемой входа в свой аккаунт на других платформах. В этой заметке мы расскажем, как войти с помощью Apple ID в Spotify на macOS, Windows и других операционных системах.Для использования этой функции у вас должна быть установлена iOS 13 или более поздняя версия, а у вашего Apple ID подключена двухфакторная аутентификация.Если вы хотите привязать сделать привязку учетной записи сервиса к вашему идентификатору Apple, то адрес электронной почты в аккаунте Spotify должен совпадать с почтой в Apple ID.Для входа на других устройствах необходимо ввести адрес электронной почты и пароль. Чтобы войти в аккаунт Spotify, созданный с помощью Apple ID, необходимо добавить пароль.