Google Chrome
Операционные системы iOS 14 и iPadOS 14 позволяет устанавливать сторонние веб-браузеры и почтовые клиенты по умолчанию. Таким образом вы можете перестать использовать Safari и Apple Mail, если они вам действительно не нравятся.

В последнем обновлении Google Chrome, которое уже доступно в App Store, появилась поддержка установки браузера по умолчанию на iPhone и iPad. В этой заметке расскажем как это сделать. С помощью этой возможности все ссылки из других приложений будут автоматически открываться в Chrome, а не в Safari.

Как установить Google Chrome в качестве браузера по умолчанию на iPhone
Google Chrome
  • Установите последнюю версию Google Chrome из App Store
  • Откройте «Настройки», промотайте вниз и переходите к настройкам Chrome
  • Нажмите опцию «Браузер по умолчанию» и выберите Chrome
После этого браузер от Google будет установлен в качестве приложения по умолчанию. Аналогичные действия вы сможете проделать на iPad с операционной системой iPadOS 14. Если вы передумаете и решите вернуться к Safari, то проделайте аналогичные действия, только в опции «Браузера по умолчанию» нужно сменить Chrome на приложение от Apple.

Смена браузера по умолчанию доступна только в iOS 14, которая сейчас находится в стадии бета-тестирования. Ожидается, что Apple объявит дату выхода публичной версии своих операционных систем в ходе мероприятия Apple Event, которое состоится 15 сентября.


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