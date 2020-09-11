Операционные системы iOS 14 и iPadOS 14 позволяет устанавливать сторонние веб-браузеры и почтовые клиенты по умолчанию. Таким образом вы можете перестать использовать Safari и Apple Mail, если они вам действительно не нравятся.
В последнем обновлении Google Chrome, которое уже доступно в App Store, появилась поддержка установки браузера по умолчанию на iPhone и iPad. В этой заметке расскажем как это сделать. С помощью этой возможности все ссылки из других приложений будут автоматически открываться в Chrome, а не в Safari.
Как установить Google Chrome в качестве браузера по умолчанию на iPhone
- Установите последнюю версию Google Chrome из App Store
- Откройте «Настройки», промотайте вниз и переходите к настройкам Chrome
- Нажмите опцию «Браузер по умолчанию» и выберите Chrome
Смена браузера по умолчанию доступна только в iOS 14, которая сейчас находится в стадии бета-тестирования. Ожидается, что Apple объявит дату выхода публичной версии своих операционных систем в ходе мероприятия Apple Event, которое состоится 15 сентября.
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по большей части люблю сафари 😊