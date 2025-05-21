Как использовать iPhone в качестве микрофона для Mac. Полезно для озвучки видео и подкастов







Наверняка вы уже знаете, что диктофон в Наверняка вы уже знаете, что диктофон в iPhone может записывать аудио практически в студийном качестве. Этим всё чаще пользуются блогеры и другие создатели контента. Однако не все знают, что можно подключить iPhone к своему Mac в качестве микрофона, чтобы записывать голос сразу в секвенсоре. Рассказываем, как это провернуть. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

на Mac нажмите на символ Apple () в строке меню и выберите «Системные настройки» > «Звук» > «Выход и вход»;

нажмите на вкладку «Вход» и выберите ваш iPhone;

Подтвредите действие при необходимости на iPhone.

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В последнее время всё большее количество людей стремится создавать уникальный контент на различных платформах. Сегодня для этого не нужны профессиональные камеры, освещение или микрофоны. Можно вполне обойтись и подручными средствами. Но важно помнить: от звука зависит очень многое. Поэтому озвучке стоит уделить особое внимание.Для начала убедитесь, что ваш Mac работает на ​​macOS 13 или более поздней версии ОС, а также он должен быть привязан к тому же Apple ID, что и iPhone.Теперь выполните следующие действия:Затем можете открыть нужную вам утилиту для звукозаписи и выбрать в настройках входного потока ваш iPhone.Вы можете приостановить соединение в любое время с помощью кнопки «Пауза» на iPhone. Когда вы закончите, просто нажмите красную кнопку «Отключить».