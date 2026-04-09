Как использовать iPhone вместо дока Mac? Это приложение изменит вашу работу с компьютером

Наверняка многие наши читатели видели в соцсетях фотографии с красивым оформлением рабочего пространства, где владельцы этих сетапов используют iPhone для управления Mac. Но реализовать такое без платного софта или определённых гаджетов довольно сложно. Это сподвигло энтузиаста Фила Траута разработать бесплатную утилиту, которая превращает ваш iPhone в уникальную панель управления для macOS. Рассказываем, где её скачать и как она работает.

Настраиваемая панель приложений — можно выбирать любые программы и утилиты под свой сценарий работы;

Поддержка системных функций вроде Mission Control и демонстрации экрана;

Быстрое переключение между приложениями касанием;

Жесты управления — свайп двумя пальцами вниз сворачивает активное окно;

Работа с любыми рабочими столами — можно открывать приложения независимо от их расположения;

Поддержка портретной и альбомной ориентации;

Удобно комбинируется с перетаскиванием мышью.

Убедитесь, что iPhone и Mac подключены к одной Wi‑Fi сети;

Запустите choclift на Mac, в нём появится код подключения;

Введите этот код в приложении на iPhone;

Настройте панель приложений на Mac под свои задачи; Готово!