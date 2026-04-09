Как использовать iPhone вместо дока Mac? Это приложение изменит вашу работу с компьютером

Наверняка многие наши читатели видели в соцсетях фотографии с красивым оформлением рабочего пространства, где владельцы этих сетапов используют iPhone для управления Mac. Но реализовать такое без платного софта или определённых гаджетов довольно сложно. Это сподвигло энтузиаста Фила Траута разработать бесплатную утилиту, которая превращает ваш iPhone в уникальную панель управления для macOS. Рассказываем, где её скачать и как она работает.
Зачем это нужно
Сразу ответим на главный вопрос: зачем это может понадобиться? У многих по работе часто открыты сразу десятки приложений: браузеры, редакторы, мессенджеры, утилиты. Постоянное переключение через Cmd+Tab или поиск нужного окна в Dock начинает тормозить процесс. Особенно это чувствуется на больших проектах или при работе с несколькими рабочими столами.
Утилита choclift решает эту проблему самым экстравагантным способом — выносит быстрый доступ на отдельный экран. iPhone становится чем-то вроде интерактивной панели: нужные приложения всегда под рукой, их можно запускать и переключать без лишних движений мышью. Это особенно удобно, если Mac подключен к монитору и лежит не очень близко для быстрых переключений.
Что умеет choclift
Главная идея — сделать взаимодействие с Mac более «осязаемым». Во всяком случае, так описывает его разработчик. Вы буквально нажимаете на иконку на iPhone — и приложение открывается на компьютере.
Помимо этого, утилита предлагает следующие возможности:
- Настраиваемая панель приложений — можно выбирать любые программы и утилиты под свой сценарий работы;
- Поддержка системных функций вроде Mission Control и демонстрации экрана;
- Быстрое переключение между приложениями касанием;
- Жесты управления — свайп двумя пальцами вниз сворачивает активное окно;
- Работа с любыми рабочими столами — можно открывать приложения независимо от их расположения;
- Поддержка портретной и альбомной ориентации;
- Удобно комбинируется с перетаскиванием мышью.
Отдельный плюс — ощущение живого интерфейса. Это не просто кнопки, а полноценное продолжение экосистемы.
Как скачать и установить
Для начала нужно скачать приложение для macOS на компьютер и на iPhone из App Store, а затем выполнить следующее:
- Убедитесь, что iPhone и Mac подключены к одной Wi‑Fi сети;
- Запустите choclift на Mac, в нём появится код подключения;
- Введите этот код в приложении на iPhone;
- Настройте панель приложений на Mac под свои задачи; Готово!
После подключения iPhone превратится в полноценный инструмент управления. Теперь можно поставить смартфон на подставку или беспроводную зарядку, чтобы было удобнее. Именно такие мелочи в итоге дают ощутимый буст к скорости работы.