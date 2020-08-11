Путешествуя по разным странам мира мы нередко сталкиваемся с тем, что нужно что-то быстро перевести на местный язык — например, при общении с продавцом или задавая вопрос на улице. И в новом приложении Переводчик на iOS 14 компания Apple сделала удобный режим разговора, который позволит быстро переводить фразы для такого общения.
Воспользоваться им просто — откройте приложение Переводчик (оно предустанавливается на iOS 14, однако если этого не произошло или вы его удалили, то можно скачать его бесплатно из App Store) и выберите нужные языки:
Выбор тут достаточно обширен и включает все наиболее распространенные мировые языки и наречия.
После этого поверните смартфон в горизонтальный режим, нажмите на иконку микрофона и продиктуйте фразу:
Теперь остается лишь нажать на кнопку с двумя стрелочками, после чего переведенная фраза будет выведена крупными буквами:
Также на этом экране есть кнопка со значком воспроизведения, нажав на которую можно проиграть переведенную фразу, если не удобно показывать текст на экране. Чтобы вернуться назад и продиктовать другую фразу, нажмите на значок с двумя облачками чата. Что самое удобное — Переводчик автоматически распознает язык, поэтому общение через него легко сделать двусторонним.
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ios14b3
Странно, но такого у меня нет.
iPhone 8