





Некоторые из нас любят засыпать под музыку, однако есть одна проблема: очень немногие плееры умеют сами ее ставить на паузу, например, после получаса проигрывания, а музыка, играющая всю ночь, может и разбудить. Однако выход есть, и он скрыт в стандартном приложении Часы. Это не новая фишка, однако знают про нее немногие.В чем ее суть? Задавая таймер, по умолчанию после окончания времени iPhone издаст звук. А можно сделать так, чтобы вместо этого смартфон приостанавливал воспроизведение музыки, причем в любом приложении, которое использует системный плеер.Настроить это просто. Зайдите в приложение Часы, перейдите на вкладку Таймер и нажмите на действие по окончании:Промотайте список в самый низ и выберите опцию «Остановить» (отличный перевод фразы «Stop Playing», Apple). После этого задайте нужное вам для засыпания время — например, полчаса, после чего запустите таймер и воспроизведение музыки. И теперь, после того как указанное вами время выйдет, воспроизведение музыки остановится автоматически.