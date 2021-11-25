«Действительно, согласно требованиям 533-ФЗ, с 1 декабря 2021 года услуги связи могут быть ограничены для корпоративных номеров, которые не будут до этой даты зарегистрированы на портале Госуслуг. билайн регулярно проводит информационные кампании, направленные на информирование наших корпоративных клиентов о данной ситуации. Мы просим бизнес, а точнее конечных пользователей по корпоративному контракту, пройти необходимую процедуру регистрации. В случае возникновения каких-либо вопросов по теме необходимо обращаться к персональному менеджеру, закрепленному за организацией, или на специальную выделенную линию в центр поддержки клиентов 8 (800) 700-06-28», — комментируют ситуацию в пресс-службе мобильного оператора билайн.

Для активации корпоративного номера у сотрудника должна быть подтверждённая учётная запись на портале Госуслуг«. Юрлицо или ИП, в котором выработаете должны передать сведения оператору связи. После передачи сведений оператору нужно подтвердить запрос «Активация корпоративной SIM-карты» или направить его самостоятельно.







С 1 декабря для более, чем 15 млн корпоративных мобильных номеров могут быть приостановлены услуги связи — такую оценку дают эксперты телекоммуникационного рынка России. Все дело в том, что пользователи корпоративных SIM-карт не спешат вносить информацию о них в Единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА) на портале Госуслуг как того требуют поправки в закон «О связи» (533-ФЗ), принятые еще в прошлом году.Во избежание проблем с получением услуг связи мобильные операторы уже начали рассылать своим бизнес-клиентам соответствующие напоминания, ведь до часа Х осталась ровно неделя.Стоит также напомнить, что внести сведения на портал Госуслуг необходимо не только пользователям корпоративной сотовой связи , но и организациям — владельцам M2M устройств, в которых так же используются SIM-карты (банкоматы, платежные терминалы, счетчики и датчики мониторинга). Они могут столкнуться с блокировкой, если своевременно не подадут необходимые сведения на портал Госуслуг. Это следует сделать до 1 марта 2023 года.По мнению авторов законодательной инициативы, неукоснительное исполнение 533-ФЗ поможет повысить прозрачность рынка SIM-карт и, как следствие, приведет к снижению количества случаев телефонного мошенничества и спам-звонков. Кроме того, бизнес сохранит отказоустойчивость и не столкнется с блокировкой номеров, которое чревато самыми негативными последствиями для компаний.Короткая справка, как избежать блокировки своей корпоративной SIM-карты и не остаться без связи с 1 декабря: