Как изменить раскладку клавиатуры на приставке Apple TV. Вы точно об этом не знали

Фархад

ATV

Пользователи приставок Apple TV не понаслышке знают, что такое боль и страдания при вводе текста. Всё из-за линейной клавиатуры, которую Apple почему-то решила установить по умолчанию. К счастью, это можно быстро пофиксить. 

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В базовом варианте приходится проводить пальцем вперед и назад при вводе длинного пароля или запроса. Но в tvOS есть возможность изменить раскладку клавиатуры. Вот, как это можно сделать:
  • Откройте приложение «Настройки» на Apple TV;
  • Выберите «Основные» > «Раскладка клавиатуры»; Замените вариант «Линейная» на «Сетка»;
  • Готово!


После этого экранная клавиатура по умолчанию будет отображаться в более привычном квадратном виде.

Разумеется, вы также можете вводить текст на Apple TV с помощью iPhone или iPad с тем же Apple ID.
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Комментарии

Yuri Konst
+76
Yuri Konst
Добавить кверти клаву им религия не позволяет?
час назад в 00:34
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