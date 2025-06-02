Как изменить раскладку клавиатуры на приставке Apple TV. Вы точно об этом не знали

Пользователи приставок Apple TV не понаслышке знают, что такое боль и страдания при вводе текста. Всё из-за линейной клавиатуры, которую Apple почему-то решила установить по умолчанию. К счастью, это можно быстро пофиксить.
- Откройте приложение «Настройки» на Apple TV;
- Выберите «Основные» > «Раскладка клавиатуры»; Замените вариант «Линейная» на «Сетка»;
- Готово!
После этого экранная клавиатура по умолчанию будет отображаться в более привычном квадратном виде.
Разумеется, вы также можете вводить текст на Apple TV с помощью iPhone или iPad с тем же Apple ID.
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