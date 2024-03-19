Как изменить редакцию Windows без переустановки ОС и потери файлов

Александр



Немецкий разработчик TheMMC создал утилиту In-Place_Upgrade_Helper, которая позволяет быстро сменить редакцию Windows 10 или 11 — с Home на Pro или Enterprise и т. п. Его решение не активирует операционную систему, поскольку предполагается, что у пользователя есть необходимая лицензия. Главное преимущество — смена редакции происходит без переустановки ОС, что экономит время и позволяет сохранить все файлы, драйверы, настройки и установленные программы.

Утилита выложена на GitHub и обладает открытым исходным кодом.  Она представляет собой скрипт в виде файла Inplace_Upgrade_Helper.bat, который необходимо скопировать рядом с файлом setup.exe на установочном носителе.

После запуска скрипта появляются различные редакции Windows 10 или 11 на выбор: 1 — Home, 2 — Pro, 3 — Pro for Workstations, 4 — Enterprise и так далее, всего их два десятка. Далее нужно выбрать способ изменения редакции:

u — запустить обновление с выбранной редакцией
k — попытка установить выбранный ключ с помощью slmgr (смена версии без обновления на месте)
s — стандартное обновление без выбора редакции, решение принимается самостоятельно
f — принудительное обновление вкл./выкл.
0 — выход



Интерфейс утилиты написан на немецком языке. В дальнейшем разработчик планирует добавить поддержку ещё нескольких языков. Поскольку эта утилита неофициальная и может работать нестабильно, рекомендуется сохранять бэкап ценных файлов перед её использованием.
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Комментарии

samOsebe
+512
samOsebe
опробую, спасибо за наводку. как раз искал нечто подобное
Сегодня в 11:11
#
tellurian
–912
tellurian samOsebe
Напишите потом сюда пожалуйста ваш опыт
Сегодня в 11:59
#
+772
Paspartu
Когда-то давно, году в 2008, когда только вышла GTA IV, она требовала Window 7 SP1, а у меня была просто Win7, и не было интернета, чтобы его скачать.

Тогда я в реестре измерил версию, после чего игра увидела, что у меня якобы есть SP1 и стала работать 🤷🏻‍♂️
2 часа назад в 13:18
#
+72
Nikodimus73
О, полезная статья!
час назад в 14:42
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