Как изменить редакцию Windows без переустановки ОС и потери файлов

Немецкий разработчик TheMMC создал утилиту In-Place_Upgrade_Helper, которая позволяет быстро сменить редакцию Windows 10 или 11 — с Home на Pro или Enterprise и т. п. Его решение не активирует операционную систему, поскольку предполагается, что у пользователя есть необходимая лицензия. Главное преимущество — смена редакции происходит без переустановки ОС, что экономит время и позволяет сохранить все файлы, драйверы, настройки и установленные программы.
Утилита выложена на GitHub и обладает открытым исходным кодом. Она представляет собой скрипт в виде файла Inplace_Upgrade_Helper.bat, который необходимо скопировать рядом с файлом setup.exe на установочном носителе.
После запуска скрипта появляются различные редакции Windows 10 или 11 на выбор: 1 — Home, 2 — Pro, 3 — Pro for Workstations, 4 — Enterprise и так далее, всего их два десятка. Далее нужно выбрать способ изменения редакции:
u — запустить обновление с выбранной редакцией
k — попытка установить выбранный ключ с помощью slmgr (смена версии без обновления на месте)
s — стандартное обновление без выбора редакции, решение принимается самостоятельно
f — принудительное обновление вкл./выкл.
0 — выход
Интерфейс утилиты написан на немецком языке. В дальнейшем разработчик планирует добавить поддержку ещё нескольких языков. Поскольку эта утилита неофициальная и может работать нестабильно, рекомендуется сохранять бэкап ценных файлов перед её использованием.
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