Пользователи TikTok обнаружили в WhatsApp простую, но очень удобную возможность, которая позволяет разнообразить переписку. Нет, это не эмодзи, гифки или мемы, а старое-доброе форматирование текста.



Текст можно отформатировать прямо во время набора. Доступны следующие варианты с использованием символов «*», «~» и «_».



*Выделение жирным*

~ Зачёркивание текста ~

_Выделение курсивом_







Такое форматирование очень легко использовать в переписке на любых поддерживаемых платформах, включая Android, iOS и в десктопной версии WhatsApp. Главное — запомнить всего три символа, и за что они отвечают. Слова, набранные жирным или наклонным шрифтом, позволят показать, на что вы акцентируете внимание собеседника, а зачёркивание можно использовать для выражения иронии (например, «придёшь домой, я убью тебя накормлю креветками»). Такое же форматирование текста поддерживается некоторыми другими мессенджерами, в том числе Telegram.







