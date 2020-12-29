





Компания Apple добавила в iMessage возможность отправки новогодних поздравлений. Ничего особенного для этого не требуется — достаточно отправить знакомому фразу «С Новым годом!». После её получения он увидит салют, а iPhone будет вибрировать в такт с хлопками и иллюминацией пиротехники.В дополнение к новогоднему выбрать из нескольких вариантов анимации — в том числе шарики, конфетти, сердце, облака с текстом и тому подобное. Чтобы настроить анимацию, зажмите пальцем кнопку отправки сообщения и выберите один из десятка возможных эффектов.У вас и вашего собеседника должен быть iPhone, поскольку такие новогодние эффекты доступны только в iMessage. Если у того, кому вы отправляете сообщение, Android-смартфон или обычный кнопочный телефон, он увидит только текстовое сообщение без салюта и прочих визуальных эффектов.