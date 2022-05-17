Как легко и бесплатно обмениваться файлами и текстом между компьютером и смартфоном

У всех возникали ситуации, когда хотелось быстро отправить со смартфона на компьютер (или с компьютера на смартфон) фрагмент текста или какой-либо файл, и приходилось искать способы, а в спешке это затруднительно. Чаще всего утилиты, которые позволяют делать это, платные, сложные в использовании и потому глючные. Утилита Clipt не страдает жадностью и навороченностью, но делает то, что надо.
Установите расширение Clipt
в Chrome или другой совместимый браузер, а приложение Clipt на смартфон (поддерживается Android
и iOS
). Залогиньтесь в обоих местах в один аккаунт (к примеру, Google). Всё — готово к использованию.
Теперь вы можете перебрасывать любые файлы с одного устройства на другое (но не стоит пренебрегать безопасностью и переправлять конфиденциальные документы и фотографии или видео слишком личного характера). Также можно использовать общий буфер обмена — текст, скопированный на одном устройстве, можно вставить на другом (опять же во избежание утечки не копируйте личные и платёжные данные).
Clipt работает и за пределами Chrome. То есть, вы можете скопировать текст, открытый, к примеру в Word, и он моментально перенесётся в буфер обмена вашего смартфона. Удобно? Конечно, да. Конечно, с той же целью можно использовать «Избранное» в Telegram, но Clipt избавляет от необходимости открывать приложение, поскольку текст автоматически переносится из буфера обмена одного устройства на другой гаджет, и вам не нужно повторно копировать тот же текст.