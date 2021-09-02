Ночной режим

В камере iPhone ночной режим включается автоматически, когда датчик регистрирует недостаточный уровень освещения. С одной стороны это хорошо, поскольку не нужно заморачиваться по поводу включения, но бывают ситуации, в которых его нужно отключить. К примеру, это может быть вечерняя сцена с приглушенными источниками света.

Apple разрешила в iOS 15 отключать автоматический ночной режим. Вот как это сделать:
  • Откройте «Настройки».
  • Перейдите в раздел «Камера».
  • Нажмите на меню «Сохранение настроек».
  • Здесь нужно активировать переключатель «Ночной режим».
Ночной режим

Теперь камера iPhone начнет запоминать, что вы отключили режим ночной съемки в видоискателе и при повторном запуске не будет активировать его заново. Тем не менее вы по-прежнему сможете вручную включить «Ночной режим» в приложении камеры обычным способом, нажав соответствующую желтую кнопку в левом верхнем углу экрана.


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