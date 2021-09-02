В камере iPhone ночной режим включается автоматически, когда датчик регистрирует недостаточный уровень освещения. С одной стороны это хорошо, поскольку не нужно заморачиваться по поводу включения, но бывают ситуации, в которых его нужно отключить. К примеру, это может быть вечерняя сцена с приглушенными источниками света.
Apple разрешила в iOS 15 отключать автоматический ночной режим. Вот как это сделать:
- Откройте «Настройки».
- Перейдите в раздел «Камера».
- Нажмите на меню «Сохранение настроек».
- Здесь нужно активировать переключатель «Ночной режим».
Теперь камера iPhone начнет запоминать, что вы отключили режим ночной съемки в видоискателе и при повторном запуске не будет активировать его заново. Тем не менее вы по-прежнему сможете вручную включить «Ночной режим» в приложении камеры обычным способом, нажав соответствующую желтую кнопку в левом верхнем углу экрана.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru