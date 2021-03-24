Telegram не зря пользуется популярностью и любовью среди продвинутых пользователей — это действительно продуманный и функциональный мессенджер. Однако, помимо удобства, он предоставляет немало возможностей обезопасить свой аккаунт и переписки. Так как мессенджер хранит чаты (кроме секретных) в облаке и подгружает всю историю на каждое новое авторизованное устройство, есть вероятность, что злоумышленник войдет в Ваш аккаунт и сможет получить доступ ко всему архиву сообщений — а ведь среди них может быть личная и конфиденциальная информация. Однако есть два способа раз и навсегда защититься от проникновения третьих лиц в Вашу частную жизнь.По умолчанию все входящие сообщения отображаются на заблокированном экране смартфона в виде баннеров. Код авторизации Telegram, который приходит как обычное сообщение, тоже отобразится на экране — теоретически, в этот момент его можно подсмотреть. Чтобы исключить эту возможность, перейдите в Telegram → «Настройки» → «Уведомления и звуки». Здесь, в блоке «Уведомления о сообщениях» есть тумблер «Показывать текст». Теоретически, если его отключить, то текста входящих сообщений не будет видно — однако это затронет абсолютно все чаты. Вряд ли это удобно. Поэтому сделаем иначе — нажмите «Исключения» → «Добавить исключение» и добавьте туда отправителя Telegram. После добавления нажмите на него, и в блоке «Предпросмотр сообщений» выберите «Выключить».Готово! Теперь сервисные сообщения от Telegram, в том числе коды авторизации, будут отображаться так, как на скриншоте — это защитит Ваш аккаунт от посторонних.Мессенджер братьев Дуровых дает возможность защитить свой аккаунт двухэтапной аутентификацией. Проще говоря, при авторизации нужно не только ввести одноразовый код, но и пароль, который Вы однажды зададите.Чтобы включить этот метод защиты, пройдите в Telegram → «Настройки» → «Конфиденциальность» → «Облачный пароль». Придумайте пароль для защиты аккаунта. Чтобы его было сложнее подобрать, он должен состоять минимум из шести знаков, среди которых должны быть заглавные и строчные буквы, цифры и знаки препинания.Готово! Теперь без этого пароля авторизоваться в Вашем аккаунте будет невозможно.Важно понимать, что пароль потребуется Вам довольно редко, поэтому его легко забыть. Возможно, Вы решите записать его в надежное место — например, в «Связку ключей iCloud».