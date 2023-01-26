RuTracker не работает несколько дней. Как находить и качать торренты через Telegram

Александр



Сайт RuTracker лежит и неизвестно когда поднимется. Его владельцы говорят, что возникли проблемы с хостингом, но не уточняют, когда они будут решены.

К счастью, технология Torrent не зависит от каких-либо сайтов, поскольку данные передаются от одних пользователей к другим напрямую между их компьютерами. В Telegram доступен чат-бот rutracker_org_test_bot (он же rutracker_search), который позволяет находить контент с «Рутрекера» в режиме чата: вы вводите поисковой запрос, а бот выдаёт вам результаты поиска. Любую раздачу можно скачать через торрент-программу с помощью magnet-ссылки. Там же отображается количество скачиваний и число раздающих.



В боте можно настроить вид результатов поисковой выдачи — сортировку страниц и порядок отображения результатов. Например, можно сделать так, чтобы выше других отображались раздачи с максимальным количеством скачиваний и числом раздающих или чтобы сортировка производилась по размеру раздачи.


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Комментарии

tellurian
+4978
tellurian
Супер.
55 минут назад
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GSmirnov
+547
GSmirnov
Серьезно? Телеграмм торренты скачивать?
19 минут назад
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+244
Alex82 GSmirnov
Ааа, вон оно чо …) Оказывается в телеге надо торренты скачивать!)
2 минуты назад
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