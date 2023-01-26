RuTracker не работает несколько дней. Как находить и качать торренты через Telegram





Сайт RuTracker лежит и неизвестно когда поднимется. Его владельцы говорят, что возникли проблемы с хостингом, но не уточняют, когда они будут решены.



К счастью, технология Torrent не зависит от каких-либо сайтов, поскольку данные передаются от одних пользователей к другим напрямую между их компьютерами. В Telegram доступен чат-бот rutracker_org_test_bot (он же rutracker_search), который позволяет находить контент с «Рутрекера» в режиме чата: вы вводите поисковой запрос, а бот выдаёт вам результаты поиска. Любую раздачу можно скачать через торрент-программу с помощью magnet-ссылки. Там же отображается количество скачиваний и число раздающих.







В боте можно настроить вид результатов поисковой выдачи — сортировку страниц и порядок отображения результатов. Например, можно сделать так, чтобы выше других отображались раздачи с максимальным количеством скачиваний и числом раздающих или чтобы сортировка производилась по размеру раздачи.





