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Как настроить автоматический перенос музыки с iPhone на HomePod mini‌‌

Фархад

iPhone HomePod


Одной из киллер-фич HomePod mini является возможность автоматического переноса воспроизводимой музыки с iPhone при поднесении смартфона к умной колонке Apple. Рассказываем, как это настроить.

Важно: функция доступна только на ‌‌HomePod mini‌‌ и ‌‌iPhone‌‌ 11 или более новых моделях.

Для работы функции автоматического переноса воспроизводимой музыки с iPhone на HomePod, нужно:
  1. Убедиться, что оба устройства используют одинаковый Apple ID;
  2. На iPhone зайти в меню «Настройки» > «Основные» > «AirPlay и Handoff»;
  3. Включить тумблер «Перенос на HomePod».
iPhone HomePod-2

Теперь при поднесении iPhone к ‌‌HomePod mini во время прослушивания музыки или вызовов‌‌, вы получите визуальные, звуковые и тактильные уведомления о переносе медиа на колонку.

iPhone HomePod-1

Также музыку можно переносить обратно с HomePod mini на iPhone.

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