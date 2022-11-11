Как настроить автоматический перенос музыки с iPhone на HomePod mini‌‌

Убедиться, что оба устройства используют одинаковый Apple ID; На iPhone зайти в меню «Настройки» > «Основные» > «AirPlay и Handoff»; Включить тумблер «Перенос на HomePod».

Одной из киллер-фич HomePod mini является возможность автоматического переноса воспроизводимой музыки с iPhone при поднесении смартфона к умной колонке Apple. Рассказываем, как это настроить.функция доступна только на ‌‌HomePod mini‌‌ и ‌‌iPhone‌‌ 11 или более новых моделях.Для работы функции автоматического переноса воспроизводимой музыки с iPhone на HomePod, нужно:Теперь при поднесении iPhone к ‌‌HomePod mini во время прослушивания музыки или вызовов‌‌, вы получите визуальные, звуковые и тактильные уведомления о переносе медиа на колонку.Также музыку можно переносить обратно с HomePod mini на iPhone.