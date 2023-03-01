Как настроить автоматическое включение Always-on Display на iPhone 14 Pro во время зарядки

Откройте «Настройки» > «Фокусирование»;

Выберите нужный режим или создайте новый;

Нажмите на карточку «Добавить фильтр», выберите «Экран всегда включён» и задайте для него нужное действие;

Готово.

Запустите приложение Команды (или скачайте его из App Store);

Перейдите во вкладку «Автоматизация», нажмите на «+» в правом верхнем углу и выберите «Создать автоматизацию для себя»;

Пролистайте вниз, выберите «Зарядное устройство» и обозначьте действие;

Введите в поиске «Экран всегда включён» и выберите скрипт из предложенных;

Отключите опцию «Спрашивать до запуска» и нажмите «Готово»;

Создайте ещё одну автоматизацию с отключением Always-On Display по окончанию зарядки iPhone.

Спустя долгие годы ожидания, мечты любителей iPhone сбылись и Apple наконец-то добавила режим Always-On Display в свои смартфоны. Компания даже реализовала эту фичу по-своему — она абсолютно не похожа на то, что предлагают Android-устройства. Как и следовало ожидать, всегда включённый дисплей расходует заряд аккумулятора больше обычного, поэтому иногда бывает полезно отключить эту опцию хотя бы на некоторое время. В этом гайде расскажем, как настроить Always-On Display в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max на автоматическое включение в определённых сценариях.Стоит отметить, что на iPhone 14 Pro с iOS 16.3.1 эти функции недоступны. Для написания этого гайда мы использовали бета-версию iOS 16.4, но вам категорически рекомендуем дождаться финального релиза, поскольку тестовые сборки не всегда работают стабильно.С релизом iOS 16.4 владельцы iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max смогут привязывать активность Always-On Display к режимам фокусирования. Например, можно настроить профиль «Сон» таким образом, что экран будет полностью отключаться при переходе в этот режим, а во всех остальных уведомления и часы будут постоянно отображаться на дисплее смартфона.Вот как это сделать:Теперь при активации этого режима фокусирования функция Always-On Display будет автоматически включаться или отключаться в зависимости от ваших настроек.Более интересным вариантом является создание автоматизированных сценариев. К примеру, вы можете настроить включение режима Always-On Display во время зарядки iPhone или создать более сложный сценарий с использованием устройств умного дома, чтобы после полуночи приложение Дом выключало телевизор, приостанавливало музыку на вашем HomePod, закрывало умные шторы и деактивировала всегда включенный экран смартфона.Вот что для этого нужно:Так Always-On Display в iPhone 14 Pro будет включаться только во время зарядки.