





Нередко у нас на iPhone скапливаются сотни и тысячи фото и видео, и найти среди них нужное бывает проблематично. Конечно, есть поиск по категориям (например, машины или закаты), есть поиск по местами и датам, но лишь в iOS 14 компания Apple сделала удобный поиск, позволяющий быстро найти именно нужное фото.Все дело в том, что теперь к фотографиям и видео можно оставлять подписи, и поиск будет их учитывать. Добавить подпись очень просто — откройте нужное фото, проведите по нему пальцем вверх и в поле ввода оставьте любую информацию о снимке, после чего нажмите в углу на кнопку «Готово»:Вот и все, теперь нужно дождаться прохождения индексации (обычно несколько секунд), после чего на вкладке поиска можно ввести то, что вы указали в подписи — приложение Фото тут же покажет вам нужный снимок: