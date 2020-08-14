Нередко у нас на iPhone скапливаются сотни и тысячи фото и видео, и найти среди них нужное бывает проблематично. Конечно, есть поиск по категориям (например, машины или закаты), есть поиск по местами и датам, но лишь в iOS 14 компания Apple сделала удобный поиск, позволяющий быстро найти именно нужное фото.
Все дело в том, что теперь к фотографиям и видео можно оставлять подписи, и поиск будет их учитывать. Добавить подпись очень просто — откройте нужное фото, проведите по нему пальцем вверх и в поле ввода оставьте любую информацию о снимке, после чего нажмите в углу на кнопку «Готово»:
Вот и все, теперь нужно дождаться прохождения индексации (обычно несколько секунд), после чего на вкладке поиска можно ввести то, что вы указали в подписи — приложение Фото тут же покажет вам нужный снимок:
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Есть поиск по категориям (документ, люди, животные и тд.). Аппарат сам определяет, что изображено на фото, но очень примитивно.
А в 14 оси сделали подписи (комменты) к фото. Вы сами можете написать что угодно, например, «дом родителей» или «глюк принтера» и потом искать по этим словам нужное фото.