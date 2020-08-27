В iOS 14 компания Apple наконец-то добавила возможность размещать виджеты на рабочем столе. И, разумеется, некоторым из них нужен доступ к службам геолокации — например, Картам чтобы правильно выстраивать маршрут, Погоде чтобы показывать информацию именно по вашему городу.

Однако, по словам Apple, такие виджеты могут обращаться к геолокации в течение 15 минут с того момента, как вы их последний раз видели, и, разумеется, это может больно ударить по времени автономной работы, ведь рабочий стол мы видим достаточно часто. При этом в случае с некоторыми виджетами, например погодным, постоянная проверка геолокации не нужна — едва ли вы часто ездите по разным городам. Поэтому можно сделать так, чтобы при открытии приложения ваша геопозиция обновлялась, и виджет мог ей воспользоваться, но самостоятельно использовать геолокацию не мог.

Для этого откройте Настройки > Конфиденциальность > Службы геолокации, найдите нужное приложение и выберите опцию «При использовании приложения»:



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