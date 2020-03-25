Стриминговый сервис Apple TV+ становится все популярнее, и в нем хватает сериалов в том числе и с русскими субтитрами. Поэтому не удивительно, что компания продолжает его развивать, и в iOS 13.4 добавила важную функцию — возможность ограничить приложению потребление трафика.
По умолчанию экономия выключена, однако если у вас лимитный тарифный план, то ее можно настроить. Для этого перейдите в Настройки > Apple TV, после чего выберите нужный тип сети (Wi-Fi или мобильный интернет) и качество:
По мобильной сети можно активировать экономию трафика до 600 МБ/ч, по Wi-Fi — до 1 ГБ/ч.
Также можно настроить вес загружаемых на устройство видео, и, при желании, дополнительные языки озвучки:
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