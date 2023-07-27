Как навести порядок во вкладках Safari на macOS и iOS. Создаём отдельные группы для работы и развлечений

Откройте нужные сайты в Safari;

Щелкните стрелку вниз на панели инструментов (она находится слева, рядом с кнопкой боковой панели);

Выберите опцию «Новая группа из Х вкладок»;

Переименуйте в левом столбце свою группу вкладок;

Готово.

В приложении Safari нажмите кнопку вкладок в правом нижнем углу (та, что с двумя квадратами);

Нажмите и удерживайте на нужную вкладку и выберите «Переместить в группу вкладок»;

Создайте новую или добавьте страницу в уже существующую группу вкладок;

Готово.

Зачастую активные пользователи интернета сталкиваются с хаосом во вкладках любимого браузера. Их становится настолько много, что уже начинаешь забывать, для чего вообще были открыты некоторые страницы. К счастью, в Safari предусмотрена функция групповых вкладок, которая позволяет рассортировать нужные сайты для более комфортного использования. Например, так можно разделить рабочие и личные вкладки или разбить их по тематике, и при необходимости открывать их одним щелчком мыши. Рассказываем, как создать групповые вкладки в Safari.Самый простой способ — создать группу из заранее открытых вкладок. Для этого нужно выполнить следующие шаги:Таким же способом вы можете создать «Новую группу пустых вкладок», а затем добавить в неё нужные страницы.Чтобы перенести нужный сайт в определённую группу вкладок, нужно нажать правой кнопкой мыши на вкладку и выбрать опцию «Переместить в группу вкладок». Также можно просто перетащить вкладку в свою группу с левой стороны.Кроме того, вы можете удалять ненужные вкладки из группы или менять их местами в боковой панели вкладок.Safari также позволяет переименовывать, удалять и делиться группами вкладок по нажатию на значок с тремя точками возле названия группы.Сразу отметим, что группы вкладок могут синхронизироваться между устройствами iOS и macOS, если у вас включена эта опция в iCloud. Если вы создадите группу на своем Mac, вы сможете получить к ней доступ на iPhone. Тем не менее если вам удобнее создавать группы непосредственно на смартфоне, выполните следующие действия:Так будет намного проще закрывать все рабочие вкладки в конце рабочего дня и открывать их одним щелчком мыши при необходимости.