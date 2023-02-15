Как навсегда избавиться от назойливого уведомления «Система Windows защитила ваш компьютер»





Windows может препятствовать запуску некоторых программ — тех, что по какой-то причине воспринимаются как опасные. При попытке запуска такой программы (например, µTorrent) появляется предупреждение «Система Windows защитила ваш компьютер» и разъясняется, что приложение не было опознано фильтром SmartScreen в Microsoft Defender, поэтому оно может подвергнуть компьютер риску.



Запустить заблокированную таким образом программу всё равно можно — надо нажать «Подробнее», а затем на «Выполнить в любом случае». Но подобные предупреждения раздражают, особенно если «опасная» программа поставлена в автозапуск или вы часто её используете.



К счастью, можно навсегда избавиться от назойливого предупреждения. Отключать защитные механизмы Microsoft Defender при этом не потребуется, то есть ваш компьютер по-прежнему будет защищён.



Отройте папку с программой, которую блокирует Microsoft Defender, найдите исполняемый файл (обычно с расширением .exe), кликните на него правой кнопкой мыши, в появившемся меню выберите «Свойства», поставьте галочку рядом с «Разблокировать» и подтвердите действие кнопкой «Ок» или «Применить». Запустите программу повторно — теперь она будет открываться без каких-либо препятствий со стороны Windows.







Если вы более рисковый, то можете вообще отключить такие проверки. Откройте утилиту «Безопасность Windows» (её можно найти через «Параметры» или поиск в меню «Пуск» или на панели задач), перейдите в раздел «Управление приложениями и браузером», нажмите «Параметры защиты на основе репутации» и отключите «Проверку приложений и файлов» и «Блокировку потенциально нежелательного приложения». После этого предупреждение «Система Windows защитила ваш компьютер» перестанет появляться при запуске любых программ, даже тех, которые раньше блокировались операционной системой.





