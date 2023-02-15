Windows может препятствовать запуску некоторых программ — тех, что по какой-то причине воспринимаются как опасные. При попытке запуска такой программы (например, µTorrent) появляется предупреждение «Система Windows защитила ваш компьютер» и разъясняется, что приложение не было опознано фильтром SmartScreen в Microsoft Defender, поэтому оно может подвергнуть компьютер риску.
Запустить заблокированную таким образом программу всё равно можно — надо нажать «Подробнее», а затем на «Выполнить в любом случае». Но подобные предупреждения раздражают, особенно если «опасная» программа поставлена в автозапуск или вы часто её используете.
К счастью, можно навсегда избавиться от назойливого предупреждения. Отключать защитные механизмы Microsoft Defender при этом не потребуется, то есть ваш компьютер по-прежнему будет защищён.
Отройте папку с программой, которую блокирует Microsoft Defender, найдите исполняемый файл (обычно с расширением .exe), кликните на него правой кнопкой мыши, в появившемся меню выберите «Свойства», поставьте галочку рядом с «Разблокировать» и подтвердите действие кнопкой «Ок» или «Применить». Запустите программу повторно — теперь она будет открываться без каких-либо препятствий со стороны Windows.
Если вы более рисковый, то можете вообще отключить такие проверки. Откройте утилиту «Безопасность Windows» (её можно найти через «Параметры» или поиск в меню «Пуск» или на панели задач), перейдите в раздел «Управление приложениями и браузером», нажмите «Параметры защиты на основе репутации» и отключите «Проверку приложений и файлов» и «Блокировку потенциально нежелательного приложения». После этого предупреждение «Система Windows защитила ваш компьютер» перестанет появляться при запуске любых программ, даже тех, которые раньше блокировались операционной системой.
Как навсегда избавиться от назойливого уведомления «Система Windows защитила ваш компьютер»
Александр Кузнецов —
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