Как навсегда отключить заголовки в заметках на iPhone и iPad

Фархад

Notes

С каждым годом Apple понемногу улучшает нативное приложение для создания заметок, но не все опции реализованы интуитивно. Наверняка многие владельцы iPhone ещё не знают, что можно отключить заголовки в «Заметках» и сразу набирать обычным текстом. Рассказываем, как это можно сделать.

По умолчанию на всех iPhone и iPad заметки создаются с заголовком, который Apple называет «Название» в более жирном и увеличенном формате, а обычный текст начинается со второй строки. Это абсолютно неудобное решение для приложения, где многие просто записывают рандомные мысли или составляют списки покупок. Благо система позволяет избавиться от заголовков, чтобы набирать текст было удобнее.

Чтобы отключить заголовки на iPhone или iPad, выполните следующие действия:
  • Откройте «Настройки» на вашем девайсе;
  • Перейдите в раздел «Приложения» и найдите «Заметки»;
Notes
  • Пролистайте вниз до пункта «Первая строка заметки» и выберите «Текст»;
  • Готово!


При желании можете установить другой из предложенных вариантов. Отличаются они размером, интервалом и жирным шрифтом. По сути, заметки должны быть стандартным аналогом базового «Блокнота» из Windows, а для всех остальных задач по редактированию текста и оформлению документов у Apple есть прекрасное бесплатное приложение Pages.
3
Перед тем как начать печать текст, удерживаем «Аа» и выбираем нужный вариант начала текста. При сохраняем заголовки.
