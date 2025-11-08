Как навсегда отключить заголовки в заметках на iPhone и iPad

С каждым годом Apple понемногу улучшает нативное приложение для создания заметок, но не все опции реализованы интуитивно. Наверняка многие владельцы iPhone ещё не знают, что можно отключить заголовки в «Заметках» и сразу набирать обычным текстом. Рассказываем, как это можно сделать.
Чтобы отключить заголовки на iPhone или iPad, выполните следующие действия:
- Откройте «Настройки» на вашем девайсе;
- Перейдите в раздел «Приложения» и найдите «Заметки»;
- Пролистайте вниз до пункта «Первая строка заметки» и выберите «Текст»;
- Готово!
При желании можете установить другой из предложенных вариантов. Отличаются они размером, интервалом и жирным шрифтом. По сути, заметки должны быть стандартным аналогом базового «Блокнота» из Windows, а для всех остальных задач по редактированию текста и оформлению документов у Apple есть прекрасное бесплатное приложение Pages.