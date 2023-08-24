Как найти песню, если вы помните только слова или мелодию?

Александр


Самый известный и популярный сервис по поиску музыкальных композиций — Shazam, но он находит треки по точному соответствию звучанию. Как быть, если у вас нет записи, трек не играет прямо сейчас и вы лишь приблизительно помните текст или мелодию?

Можно воспользоваться поиском Google! Запустите приложение Google на смартфоне, нажмите на кнопку с микрофоном в поисковой строке, на появившемся экране тапните «Найти песню» и напойте её. Через несколько секунд Google предложит возможные варианты с указанием степени вероятности, что это именно то, что вы ищете. Можно нажать на любой из предложенных треков — вас перебросит в поисковик Google, а оттуда можно перейти на YouTube или в какой-нибудь другой сервис, где вы можете послушать композицию, чтобы понять, действительно ли это она.



С недавних пор поиск песен был упрощен, их можно искать непосредственно в приложении YouTube. Правда, это нововведение пока проходит тестирование, поэтому доступно лишь небольшой части пользователей YouTube на Android-смартфонах.

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