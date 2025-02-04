Как найти скрытый майнер на компьютере





Некоторые программы и игры (особенно, скачанные с пиратских сайтов) могут заразить компьютер и заставить его добывать криптовалюту в мошеннические кошельки. Если устройство достаточно мощное, можно даже не заметить падение его производительности, в результате чего скрытые майнеры долгое время остаются незамеченными. Существует несколько способов обнаружить их — как встроенными средствами Windows, так и сторонним софтом. Некоторые программы и игры (особенно, скачанные с пиратских сайтов) могут заразить компьютер и заставить его добывать криптовалюту в мошеннические кошельки. Если устройство достаточно мощное, можно даже не заметить падение его производительности, в результате чего скрытые майнеры долгое время остаются незамеченными. Существует несколько способов обнаружить их — как встроенными средствами Windows, так и сторонним софтом. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Закройте все приложения, чтобы они не мешали поиску вредоносных процессов. Нажмите правой кнопкой мыши на меню «Пуск» и запустите «Диспетчер задач». Отсортируйте задачи по уровню нагрузки на процессор, видеокарту, накопитель или интернет. Если какой-то процесс потребляет слишком много ресурсов и он вам не знаком, погуглите его название, он вполне может оказаться вредоносным.Нажмите Win + R, в открывшемся окне впишите команду taskschd.msc и нажмите Ок или Enter. Запустится «Планировщик задач». Посмотрите, нет ли в нём подозрительных задач, выполняемых софтом, который вы не устанавливали.Нажмите Win + R, в открывшемся окне впишите команду resmon и нажмите Ок или Enter. Запустится «Монитор ресурсов». Отсортируйте задачи по уровню текущей нагрузки на центральный процессор (ЦП), а лучше — по средней нагрузке. Майнеры обычно сильно нагружают процессор, так их можно вычислить. Если есть сомнения, действительно ли подозрительный процесс является майнером, можно погуглить его название.Запустите браузер и вбейте в поисковой строке запрос «как найти и удалить майнер». Если на компьютере есть майнер, браузер с большой долей вероятности аварийно закроется. Также может крашиться «Диспетчер задач», «Планировщик задач», «Монитор ресурсов» и другие утилиты, позволяющие просматривать запущенные задачи.Воспользуйтесь специализированным софтом для поиска майнеров (например, Hitman Pro или Dr. Web Cureit).Майнеры — одни из самых хитрых видов вирусов, поскольку они очень выгодные, активно развиваются и быстро модифицируются, приспосабливаясь к обходу различных видов защиты и проверок. Самый надёжный способ избавиться от майнера — чистая переустановка операционной системы с форматированием накопителей. Также есть смысл настроить фаервол таким образом, чтобы в интернет могли выходить только те программы, которым он действительно нужен (например, браузер, онлайн-игры, файлокачалка).