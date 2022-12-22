Как обезопасить себя от утечек из интернет-сервисов? 10 простых и максимально полезных советов





В 2022 году взломано множество российских сервисов, из них утекли личные данные миллионов россиян. В интернете даже стали появляться ресурсы, в которых эта информация систематизирована, в результате чего о человеке можно узнать слишком много: где он живёт, что покупает, каким номером телефона пользуется и т. п.



Как обезопасить себя от подобных утечек:





По возможности заведите отдельную SIM-карту для регистрации в интернет-сервисах. После утечки данных перестаньте её использовать Не привязывайте к интернет-сервисам банковскую карту, убирайте галочку, когда предлагается сохранить её для последующих покупок. Расплачивайтесь виртуальной картой, периодически блокируйте её и выпускайте новую Не указывайте в интернет-сервисах свои реальные ФИО, если в этом нет строгой необходимости Не привязывайте к интернет-сервисам соцсети, в которых вы активно общаетесь При заказе доставки указывайте минимум адресной информации, позволяющей найти вас (например, адрес за исключением номера квартиры или кода от домофона) Не предоставляйте сервисам информацию и документы, которые им явно не нужны для оказания услуг (например, фотографии, дату рождения, копии документов) Для регистрации в сервисах, которыми вы не планируете пользоваться в дальнейшем, используйте одноразовую почту и временные номера телефонов Используйте во всех сервисах разные пароли. Если пароль везде один — после утечки из одного сервиса вас взломают везде Не позволяйте посторонним копировать ваши документы (паспорт, ИНН, СНИЛС и подобное). Если избежать этого не удалось, письменно требуйте уничтожить копии, когда услуга оказана и эти документы больше не требуются организации При отправке личных данных по интернету пользуйтесь мессенджерами, которые позволяют удалить переписку, в том числе на стороне собеседника (например, Telegram) или используйте секретные чаты, которые можно удалить без следа

Следуйте всем этим советам — и даже если какой-то из сервисов, которыми вы пользовались, допустит утечку данных, информация о вас будет настолько неполной и недостоверной, что злоумышленники не смогут воспользоваться ею.