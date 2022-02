Несколько лет назад компания Google внедрила в Android функцию под названием Factory Reset Protection (FRP). Эта функция препятствует сбросу смартфона к заводским настройкам, если пользователь неправильно указывает пароль от аккаунта Google, к которому привязано устройство. Но иногда пользователь может просто забыть свой пароль, и что делать в таком случае, если всё же требуется обход гугл-аккаунта Вы можете пройти процедуру восстановления пароля и разблокировать смартфон используя новый пароль. Для этого необходимо, чтобы в вашей электронной почте был оставлен резервный ящик для связи с вами или чтобы к ней был привязан номер телефона, на который может прийти код верификации. Если этого нет, сменить пароль вряд ли получится, поэтому для вас по-прежнему останется актуальным вопрос «как обойти гугл-аккаунт?» Если на вашем смартфоне разблокирован загрузчик, вы можете попробовать зайти в рекавери (на разных моделях это происходит по-разному) и попробовать сбросить смартфон к заводским настройкам. Также можно попытаться установить новую прошивку с использованием компьютера или карты памяти. Всё это требует определённых навыков и опыта, а потому недоступно новичкам. Кроме того, в ходе таких процедур легко «окирпичить» смартфон, и тогда придётся нести его в ремонт.Некоторые модели смартфонов позволяют сбрасывать блокировку через команду оператора сотовой связи, которая поступает на SIM-карту. Но это относится к залоченным смартфонам, а в России они большая редкость и почти не встречаются в последние годы.Обойти требование ввести пароль от аккаунта Google для сброса смартфона к заводским настройкам можно с помощью специализированного софта, например, программы 4uKey for Android от компании Tenorshare. Эта программа выпущена для Windows и macOS, она совместима с большинством версий Android (от 7.0 до 11.0) и позволяет обойти аккаунт Google для сброса настроек Скачайте программу 4uKey for Android с сайта разработчика на компьютер, установите её и запустите. На стартовом экране выберите «Удалить блокировку аккаунта Google (FRP)».Включите интернет на смартфоне, перейдите к вводу логина и пароля от аккаунта Google для сброса и подключите смартфон кабелем к компьютеру.Выберите в 4uKey for Android версию Android, использующуюся на смартфоне. Нажмите «Начать» и следуйте инструкции в программе. В ходе разблокировки может потребоваться установить браузер и перейти на сайт Tenorshare для скачивания дополнительного софта.Смартфон попросит вас добавить PIN-код. Введите PIN-код дважды и запомните его или запишите.Всё готово! Теперь сброс будет подтверждаться не аккаунтом Google, а PIN-кодом, который вы только что назначили. Введите этот PIN-код, сбросьте смартфон к начальным настройкам и настройте его с нуля заново.Как мы видим, не существует универсального способа обойти блокировку Android-смартфона, сброс которого к заводским настройкам защищён аккаунтом Google. Программа 4uKey for Android может справиться с этой задачей, поскольку задействует несколько скрытых инструментов, доступ к которым изначально закрыт для пользователя. С её помощью можно легко обойти блокировку и сбросить смартфон, чтобы затем настроить его заново с другим аккаунтом.