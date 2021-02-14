Казалось бы, создать соцсеть и сделать ее популярной в 2021 году невозможно. Clubhouse показала, что это не так. Это приложение — главная тема всю текущую неделю.

Цифры это подтверждают. В январе количество установок составило 1,3 млн. Всего его скачало 2,4 млн пользователей, то есть только за один месяц их число выросло вдвое.

Как получить инвайт?

При регистрации каждому новому пользователю дается возможность позвать друга. Если он не делает это сразу, напоминание об этом висит на главной странице. Приглашение отправляется по номеру телефона. После этого у получателя инвайта появляется возможность зарегистрироваться по указанному мобильному номеру.

Как общаться в Clubhouse?

Все, что можно делать в Clubhouse, — слушать или говорить. Пользователи уже неофициально называют приложение раем для любителей отправлять голосовые сообщения — интерфейс не предусматривает возможности вести переписку, только общение по аудиосвязи.

Общение ведется в «комнатах». Фишка соцсети в том, что здесь можно послушать звезд или просто профессионалов своего дела. Clubhouse уже пользуются Джаред Лето, Илон Маск и Марк Цукерберг. Последние два уже провели мини-конференции, где рассказали о разработках и перспективах развития своих компаний.

Если не удастся попасть в комнату к знаменитости, можно найти просто людей, разбирающихся в какой-либо нише. Трейдинг, инвестиции, маркетинг — спикеры делятся авторитетным мнением в подобных областях. Или просто развлекательные темы: спорт, музыка, кино.

К комнате можно присоединиться в любой момент, покинуть тоже — никаких уведомлений остальным участникам беседы не придет.

Комнаты сохраняются. На них можно подписаться, когда спикеры снова начнут общение, фолловеры получат уведомление. Спикеров назначает администратор. Они могут слушать и говорить, все остальные просто слушать.

Какие комнаты мы нашли?

При запуске приложения пользователь видит комнаты, в которых состоят их друзья, и клубы, подобранные на основе указанных при регистрации интересов.

Я выбрал следующие интересные темы: маркетинг, инвестиции, нетворкинг, космос, психология, музыка, видеоигры, фотография и путешествия. В рекомендациях выпали преимущественно профессиональные темы.

Первая комната — о трендах в индустрии технологий. Спикерами выступали основатели и топ-менеджеры и PR-агентств. Вторая — о том, как построить личный бренд с помощью Clubhouse. Тоже маркетинг.

Есть и комнаты для развлекательных тем. Мы нашли сообщество фанатов NBA, где они обсуждали расклады в турнирной таблице и перспективы клубов в этом сезоне.

Еще одно развлекательное сообщество — комната американских стендап-комиков. Мы погуглили имена спикеров, они действительно популярны у себя в стране. Например, Тегеран фон Гасри. Статья о нем есть в Википедии, его выступления можно найти на ютубе.

Насколько безопасна Clubhouse?

Уровень конфиденциальности данных очень низкий.

Одну из проблем заметил колумнист издания OneZero Уилл Оремус. Все дело в доступе к контактам. Если пользователь разрешает приложению их использовать, он получает уведомления о регистрации каждого контакта. И при этом о вашем появлении в Clubhouse узнают все, у кого вы есть в записной книжке и кто тоже им пользуется.

Причем, проблема не решается запретом на использование контактов. Соцсеть ищет ваш номер у всех других пользователей. А хотя бы у нескольких из всех, кто записал ваш сотовый, доступ к контактам открыт. Это вызывает две проблемы: зарегистрироваться так, чтобы никто не узнал, не получится, а телефонные номера могут утечь в сеть из-за взлома приложения.

Для чего нужен Clubhouse?

Пока у него две фишки:

1. Общение со знаменитостями. Количество установок подскакивало, когда о конференциях там объявляли Илон Маск и Марк Цукерберг. В остальных случаях установка и пользование им — это скорее следование тренду, чем практичное решение.

2. Люди тянутся к ощущению элитарности. Что-то «закрытое» и недоступное для широких масс сильно привлекает.

Функциональность соцсети сильно ограничена, а альтернатива ей есть. В Telegram можно присоединиться к такому же голосовому чату.

Тем не менее, перспективы у Clubhouse есть. Соцсети всегда начинают развитие как узкопрофильные ресурсы. В Instagram не сразу появились сообщения, сначала это была соцсеть для публикации фотографий. В Telegram не сразу добавили голосовые чаты, разработчики ставили на каналы, общение текстом и приватность.

Получить такую популярность на старте — успех. Посмотрим, как разработчики Clubhouse им воспользуются.





