Динамики в смартфоне могут загрязниться от пыли, крошек и воды. К счастью, это легко исправить, причём не придётся нести смартфон в ремонт, менять динамик или даже разбирать корпус.

Для очистки динамика достаточно выкрутить громкость на максимум запустить на смартфоне специальный звуковой файл, например, вот этот:


Ничего особенного в этом звук нет — это просто синусоида с постепенно меняющейся тональностью. В один момент будет воспроизводиться частота, максимально резонирующая с динамиком и вызывающая у него сильные колебания, способные вытолкнуть накопившуюся грязь или воду. Стоит иметь в виду, что чистится только динамик, который используется при воспроизведении медиафайлов, а не разговорный, если он не задействован в данном случае (хотя некоторые смартфоны играют громкий звук через оба динамика в режиме стерео — тогда очистится и тот, и другой).

Примерно так же работает очистка динамиков в Apple Watch, а недавно компания Xiaomi встроила в настройки некоторых своих смартфонов утилиту, которая очищает динамики как раз с помощью звуковых колебаний. Никакого волшебства не происходит, это просто физика: колеблющееся тело отталкивает от себя всё, что прилипло к нему недостаточно прочно. Конечно, сильную грязь, влияющую на качество звука, этим способом не убрать, потребуется более серьёзное вмешательство вплоть до замены акустического элемента. 


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