Chrome

Если вам потребовалось быстро очистить историю и другие данные просмотра в браузере Chrome, то не нужно копаться в меню в поисках необходимого раздела. Сделать это можно с помощью сочетания клавиш и нескольких кликов мышью.

Сначала откройте Chrome, а затем в любом окне нажмите следующую комбинацию клавиш в зависимости от вашей платформы:
  • Windows или Linux: Ctrl+Shift+Delete
  • Mac: Command+Shift+Backspace
  • Chromebook: Ctrl+Shift+Backspace
  • iPhone and iPad (с подключенной клавиатурой): Command+Y
После нажатия этого сочетания клавиш в Windows, Linux, Mac или Chromebook откроется вкладка «Настройки» со всплывающим окном «Очистить историю». Выберите нужные пункты для очистки и нажмите «Удалить данные».

Chrome

На iPhone или iPad с подключенной клавиатурой после нажатия соответствующей комбинации клавиш откроется окно «История». Как и в предыдущем случае вы можете выбрать нужные категории данных для удаления, а затем нажать кнопку «Удалить данные».

После этих действий ваша история будет очищена за выбранный промежуток времени. К примеру, в десктопных версиях Google Chrome вы можете выбрать удаление данных за: всё время, последний час, 24 часа, 7 дней или 4 недели.


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