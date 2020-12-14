Windows или Linux: Ctrl+Shift+Delete

Ctrl+Shift+Delete Mac: Command+Shift+Backspace

Command+Shift+Backspace Chromebook: Ctrl+Shift+Backspace

Ctrl+Shift+Backspace iPhone and iPad (с подключенной клавиатурой): Command+Y







Если вам потребовалось быстро очистить историю и другие данные просмотра в браузере Chrome, то не нужно копаться в меню в поисках необходимого раздела. Сделать это можно с помощью сочетания клавиш и нескольких кликов мышью.Сначала откройте Chrome, а затем в любом окне нажмите следующую комбинацию клавиш в зависимости от вашей платформы:После нажатия этого сочетания клавиш в Windows, Linux, Mac или Chromebook откроется вкладка «Настройки» со всплывающим окном «Очистить историю». Выберите нужные пункты для очистки и нажмите «Удалить данные».На iPhone или iPad с подключенной клавиатурой после нажатия соответствующей комбинации клавиш откроется окно «История». Как и в предыдущем случае вы можете выбрать нужные категории данных для удаления, а затем нажать кнопку «Удалить данные».После этих действий ваша история будет очищена за выбранный промежуток времени. К примеру, в десктопных версиях Google Chrome вы можете выбрать удаление данных за: всё время, последний час, 24 часа, 7 дней или 4 недели.