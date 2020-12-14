Если вам потребовалось быстро очистить историю и другие данные просмотра в браузере Chrome, то не нужно копаться в меню в поисках необходимого раздела. Сделать это можно с помощью сочетания клавиш и нескольких кликов мышью.
Сначала откройте Chrome, а затем в любом окне нажмите следующую комбинацию клавиш в зависимости от вашей платформы:
- Windows или Linux: Ctrl+Shift+Delete
- Mac: Command+Shift+Backspace
- Chromebook: Ctrl+Shift+Backspace
- iPhone and iPad (с подключенной клавиатурой): Command+Y
На iPhone или iPad с подключенной клавиатурой после нажатия соответствующей комбинации клавиш откроется окно «История». Как и в предыдущем случае вы можете выбрать нужные категории данных для удаления, а затем нажать кнопку «Удалить данные».
После этих действий ваша история будет очищена за выбранный промежуток времени. К примеру, в десктопных версиях Google Chrome вы можете выбрать удаление данных за: всё время, последний час, 24 часа, 7 дней или 4 недели.
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