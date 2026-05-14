Как оформить договор на SIM-карту для ребёнка или пожилого родственника

Оформление SIM-карты для ребёнка или пожилого родственника — задача с юридическими тонкостями, которые важно знать, чтобы всё прошло быстро и гладко. В этой статье мы разберём актуальные правила и правильный порядок действий.

🧾 Общие правила оформления SIM-карты

👶 SIM-карта для ребёнка

👵 SIM-карта для пожилого родственника (бабушку, дедушку, маму или папу)

⚠️ Важные моменты и возможные проблемы

С сентября 2025 года в России с целью борьбы с мошенничеством ужесточили контроль за оборотом SIM-карт. Ключевые изменения:Пользоваться SIM-картой имеет право только тот, на кого она оформлена. Впрочем, закон разрешает передавать её в пользование близким родственникам (супругам, детям, родителям, бабушкам, дедушкам, внукам, братьям и сестрам). При передаче не нужно переоформлять договор, но важно знать возможные риски, о которых мы расскажем позже.Каждый гражданин России может установить самозапрет на заключение договоров с операторами связи через портал «Госуслуги» или МФЦ. Это защитит от ситуации, когда мошенники захотят оформить номер на ваше имя без вашего ведома.Один гражданин РФ может оформить на своё имя не более 20 SIM-карт у всех операторов.До 14 лет у ребёнка нет права может самостоятельно заключить договор с оператором связи, так как у него нет паспорта. Вы можете оформите SIM-карту на себя в салоне связи или удалённо с подтверждением через «Госуслуги». Далее нужно вставить её в телефон ребёнка (или активировать виртуально в случае с eSIM), но, по закону, вы должны письменно (например, через поддержку) предупредить оператора, что передаёте номер в пользование ребёнку.Если вы сами управляете тарифом в мобильном приложении оператора, вы можете:— Контролировать баланс и расход минут и гигабайт.— Ограничивать доступ к нежелательным сайтам и контенту.— Подключать защиту от спама и мошенников, а также другие услуги.Когда у ребёнка уже есть паспорт, он может сам заключить договор с оператором. Нужно отправить его в в салон связи с паспортом или пойти вместе с ним. Иногда может потребоваться письменное согласие родителя или его личное присутствие.Операторы часто автоматически подключают абонентам до 18 лет услугу, которая ограничивает расходы, блокирует доступ к платным подпискам и международному роумингу. Чтобы снять эти ограничения, нужно обратиться в поддержку.Здесь задача чаще всего заключается в том, чтобы либо оформить новый номер, либо переоформить существующий на пожилого человека или с него на вас.Самый простой путь — прийти в салон связи вместе с пожилым родственником, имея при себе свой и его паспорта. Если он не может передвигаться, можно оформить SIM-карту на себя и передать ему. Так как это близкий родственник, нарушением закона это не будет.Это процедура, при которой номер телефона формально переходит от одного владельца к другому. Важно не путать её с физической передачей SIM-карты!— Человек окончательно передаёт номер в пользование другому родственнику.— Номер привязан к важным сервисам (банки, «Госуслуги»), и вы хотите, чтобы новый владелец мог самостоятельно управлять этой привязкой.Совместный визит в салон связи — самый надёжный и простой способ. Текущий и будущий владельцы приходят в салон связи с паспортами.— Текущий владелец пишет заявление о переоформлении номера.— Новый владелец подписывает новый договор.— Нужно оплатить услугу переоформления (обычно 300–500 рублей).Если пожилой родственник не может лично прийти в салон, нужна нотариально заверенная доверенность на ваше имя. В ней должно быть прописано право на заключение и переоформление договоров об оказании услуг связи.— Дата и место выдачи (без даты документ недействителен).— Полные данные текущего владельца (ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации).— Полные данные представителя (ваши).— Чётко прописанные полномочия (например, «право на переоформление договора на SIM-карту, подписание всех необходимых документов»).— Срок действия доверенности (если не указан, действует 1 год).Крайне важно в первую очередь перенастроить номер во всех приложениях и сервисах нового владельца:— Обновить номер в банках и привязанных картах.— Сменить номер для входа на портале «Госуслуги».— Обновить контактные данные в мессенджерах и социальных сетях.— Перенастроить двухфакторную аутентификацию везде, где она была привязана к старому номеру.Самый безопасный вариант — оформить номер на того, кто им действительно пользуется. Просто передать SIM-карту родственнику можно, но юридически вы остаётесь владельцем и несёте ответственность за действия, совершённые с этого номера.Иногда сотрудники салонов отказывают в переоформлении по доверенности. Ссылайтесь на статью 185 Гражданского кодекса РФ, которая разрешает представительство на основании нотариально заверенной доверенности. Если отказ повторяется, имеет смысл обратиться в другой офис или направить на юридический адрес оператора жалобу.Для иностранных граждан и лиц без гражданства с 2025 года действуют новые правила: при оформлении сим-карты необходимо предоставить IMEI телефона, подтверждённую учётную запись на «Госуслугах», СНИЛС и пройти биометрию.