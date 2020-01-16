





В драйвере Nvidia 441.87 появилась интересная функция — вы можете ограничить количество кадров в секунду (FPS) в любой игре, причем лимит задается очень широко, от 40 до 240. Конечно, у некоторых игроков возникает вопрос — зачем? Во-первых, в некоторых играх (даже современных) при достаточно высоком FPS (обычно выше 100) «ломается» физика: например, так происходит в Fallout 4 (время в игре идет куда быстрее, что мешает, например, взламывать замки). Ну а уж про игры 10-летней давности, которые даже на не самых производительных современных ПК показывают под 200-300 FPS, и говорить не приходится — там временами доходит до того, что персонаж начинает бегать с космической скоростью.Конечно, можно включить вертикальную синхронизацию, но опять же это не идеальное решение проблемы. Во-первых, если частота кадров упадет ниже герцовки монитора, то появятся неприятные задержки в управлении. А, во-вторых, что делать пользователям, например, 120 или 144 Гц мониторов? У них включение вертикальной синхронизации все равно будет «ломать» некоторые игры.Есть и другая сторона медали: чем выше FPS, тем больше нагрузка на процессор, и на слабых решениях зачастую уже при 50-60 кадрах в секунду в тяжелых играх CPU нагружен на 100%, что может привести к фризам, багам и непрогруженным текстурам. Включение вертикальной синхронизации тут опять же не поможет (ибо герцовка даже самых простых мониторов начинается с 60), а вот установка лимита в 40 FPS позволит снизить нагрузку на CPU, тем самым хотя бы частично решив проблемы с фризами.В общем, как видите, функцию сложно назвать ненужной, поэтому Nvidia внедрила ее в драйвер отнюдь не зря. Включить ее несложно: зайдите в Панель управления Nvidia > Управление параметрами 3D > Программные настройки, после чего выберите нужную игру и в функции Max Frame Rate задайте нужное значение: