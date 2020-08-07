





Постоянное прослушивание музыки на высокой громкости через наушники негативно влияет на наш слух. Четырех часов в неделю при 90 дБ хватит, чтобы нанести вред ушам. При 100 дБ хватит и 4 минут, а вот с другой стороны, при 80 дБ нужно слушать музыку уже не менее 40 часов.Поэтому Apple добавила в iOS 14 специальную настройку, которая позволяет снизить максимальную громкость музыки в наушниках вплоть до безопасных 75 дБ. Включить ее можно в Настройках > Звуки > Приглушить громкие звуки:Функция работает на всех наушниках, даже беспроводных, ее шаг — 5 дБ вплоть до 100.