В iOS 13.3 компания Apple добавила функцию, которую точно оценят родители: она называется Ограничение общения и позволяет выбрать, с какими контактами может общаться ребенок как во время активности, так и в режиме покоя. Так что при желании можно оградить дите от сомнительных звонков, разрешив общение только с людьми, записанными в контактах на его iPhone.

Сделать это несложно: зайдите в Настройки > Экранное время > Ограничение общения:



После этого можно выбрать, когда и как ограничивать общение ребенка: в режиме активности и (или) в режиме покоя (по умолчанию это вечерние и ночные часы, но это можно настроить):



Также при желании можно разрешить ребенку добавлять людей в групповой звонок, если там уже есть кто-либо, записанный в контактах на его iPhone — за это отвечает опция «Представления в группах».

В общем и целом, функция пока не кажется полностью готовой: к примеру, возможность выбрать определенные контакты есть только в режиме покоя. К тому же что делать, если вы потеряли свой смартфон? Звонок с телефона коллеги или друга теперь не поможет, так как его контакта скорее всего нет в списке на iPhone ребенка. Остается лишь связь через различные мессенджеры — если вы их, конечно, предварительно не запретили их в Экранном времени. В общем, будем надеяться, что Apple в будущем сделает больше настроек в этой полезной функции.


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