App Store

Из-за нестабильного курса валют ожидается, что Apple пересчитает стоимость игр и приложений в App Store с учетом изменений. Поэтому мы рекомендуем закупиться необходимым софтом не дожидаясь повышения ценников. Если вдруг App Store сейчас не принимает вашу карту к оплате, то есть два простых способа оплаты покупок с помощью банковских приложений Тинькофф и Сбер.

Как оплатить покупки с помощью Тинькофф

Тинькофф

Для начала подсчитайте сумму, необходимую для оплаты ваших покупок в App Store, поскольку методы работают путем карт пополнения.
  • Переходим в приложение Тинькофф и открываем раздел платежи.
  • Вбиваем в поле поиска «App Store» и выбираем провайдера «App Store & iTunes».
  • Выбираем карту или счет для списывания, прописываем свой номер телефона (код активации придет в СМС). При желании можно отправить такую подарочную карту друзьям или родным.
  • Далее нужно указать сумму пополнения, например, 600 рублей.
Тинькофф

  • Сразу после этого в СМС-сообщении от Тинькофф придет код подарочной карты App Store & iTunes.
Код активации

Если нет карты Тинькофф, можете использовать мою ссылку для оформления — она реферальная и там могут что-то мне начислить или не начислить, поэтому используйте её или нагуглите «Тинькофф Black». По линку обещают бесплатное обслуживание.

Как активировать код на iPhone или iPad
  • Откройте приложение App Store и нажмите свою аватарку в правом верхнем углу экрана.
  • Выберите «Погасить подарочную карту или код».
  • Нажмите «Вести код вручную», введите код из СМС и подтвердите кнопкой «Готово».
  • Денежные средства будут зачислены на ваш аккаунт, и вы сможете использовать их для оплаты.
Погасить код в App Store 

Как оплатить покупки с помощью Сбера

Сбер

Механика оплаты практически соответствует методу для Тинькофф. Откройте приложение Сбер и перейдите во вкладку «Платежи».
  • В поле поиска вбейте App Store и выберите сертификат «App Store & iTunes».
  • Введите номер телефона для получения кода и нажмите «Продолжить» — в следующем окне нужно будет ввести сумму.
Сбер
  • После этого выбираем счет списания и нажимаем «Оплатить».
  • Код пришлют в СМС.

Как активировать код на Mac
  • Откройте приложение Mac App Store.
  • Нажмите на аватарку в левом нижнем углу экрана.
Погасить код в Mac App Store
  • Выберите «Погасить подарочную карту».
Погасить код в Mac App Store
  • Введите код из СМС и нажмите «Активировать» — после этого деньги зачислятся на счет вашего Apple ID.


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