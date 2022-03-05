Из-за нестабильного курса валют ожидается, что Apple пересчитает стоимость игр и приложений в App Store с учетом изменений. Поэтому мы рекомендуем закупиться необходимым софтом не дожидаясь повышения ценников. Если вдруг App Store сейчас не принимает вашу карту к оплате, то есть два простых способа оплаты покупок с помощью банковских приложений Тинькофф и Сбер.
Как оплатить покупки с помощью Тинькофф
Для начала подсчитайте сумму, необходимую для оплаты ваших покупок в App Store, поскольку методы работают путем карт пополнения.
- Переходим в приложение Тинькофф и открываем раздел платежи.
- Вбиваем в поле поиска «App Store» и выбираем провайдера «App Store & iTunes».
- Выбираем карту или счет для списывания, прописываем свой номер телефона (код активации придет в СМС). При желании можно отправить такую подарочную карту друзьям или родным.
- Далее нужно указать сумму пополнения, например, 600 рублей.
- Сразу после этого в СМС-сообщении от Тинькофф придет код подарочной карты App Store & iTunes.
Если нет карты Тинькофф, можете использовать мою ссылку для оформления — она реферальная и там могут что-то мне начислить или не начислить, поэтому используйте её или нагуглите «Тинькофф Black». По линку обещают бесплатное обслуживание.
Как активировать код на iPhone или iPad
- Откройте приложение App Store и нажмите свою аватарку в правом верхнем углу экрана.
- Выберите «Погасить подарочную карту или код».
- Нажмите «Вести код вручную», введите код из СМС и подтвердите кнопкой «Готово».
- Денежные средства будут зачислены на ваш аккаунт, и вы сможете использовать их для оплаты.
Как оплатить покупки с помощью Сбера
Механика оплаты практически соответствует методу для Тинькофф. Откройте приложение Сбер и перейдите во вкладку «Платежи».
- В поле поиска вбейте App Store и выберите сертификат «App Store & iTunes».
- Введите номер телефона для получения кода и нажмите «Продолжить» — в следующем окне нужно будет ввести сумму.
- После этого выбираем счет списания и нажимаем «Оплатить».
- Код пришлют в СМС.
Как активировать код на Mac
- Откройте приложение Mac App Store.
- Нажмите на аватарку в левом нижнем углу экрана.
- Выберите «Погасить подарочную карту».
- Введите код из СМС и нажмите «Активировать» — после этого деньги зачислятся на счет вашего Apple ID.
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