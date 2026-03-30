Как оплачивать приложения, игры и подписки в App Store c 1 апреля 2026 года

В начале апреля российские пользователи iPhone и iPad лишатся самого популярного способа оплаты в App Store — со счёта мобильного телефона. Такое указание операторы «большой четверки» получили на совещании с главой Минцифры Максутом Шадаевым. В качестве основной причины называется необходимость препятствовать оплате VPN-сервисов через экосистему Apple, а также желание заставить Apple вернуть в App Store удалённые российские приложения. Тут перечислены альтернативы, которые останутся у россиян.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Альтернативный способ №1: цифровые подарочные карты Apple Gift Card

Маркетплейсы (Ozon, Wildberries) — привычный интерфейс и система защиты покупателя, но нужно выбирать продавца с высоким рейтингом и проверять отзывы

Специализированные сервисы (BattlePass, PodpiskaOrg, OplataGuru, InOplata, PayClarus, KupiKod, Code-top.shop) — работают через сайт или Telegram-чат с менеджером, предоставляют службу поддержки

Важное ограничение: регион цифрового ваучера и регион вашей учётной записи Apple ID должны совпадать. Если аккаунт создан для России, понадобится российский код пополнения. При несовпадении регионов код не активируется

Приобретите цифровой код у выбранного посредника (номинал выбирается исходя из планируемых расходов)

После оплаты код придет на электронную почту или в личный кабинет на сайте сервиса

На устройстве Apple откройте App Store, нажмите на значок профиля (аватар) в правом верхнем углу

Выберите пункт «Погасить подарочную карту или код» (или «Активировать подарочную карту или код»)

Введите полученную 16-значную комбинацию вручную и нажмите «Готово»

Средства зачислятся на баланс Apple ID мгновенно и будут доступны для оплаты подписок и покупок

Комиссия посредников обычно составляет 15–25% от номинала карты — это плата за обеспечение доступности этого способа оплаты

Средства на балансе Apple ID суммируются, хранятся бессрочно и не сгорают

Код невозможно вернуть или обменять, поэтому внимательно проверяйте регион аккаунта перед покупкой

Баланс Apple ID нельзя использовать для оплаты AppleCare+ или для покупок членами семейной группы в их профилях

Альтернативный способ №2: зарубежные банковские карты

Зарубежная карта (Visa, MasterCard, UnionPay) добавляется как стандартный способ оплаты в разделе «Оплата и доставка» настроек Apple ID

Поддерживаются все сервисы Apple и сторонних разработчиков, включая автоматические списания по подпискам

Деньги списываются напрямую с карты в момент покупки или продления подписки

Может потребоваться смена региона учётной записи Apple ID на страну выпуска карты — при этом есть риск потерять доступ к ранее купленным приложениям и контенту, привязанному к старому региону

Apple может запросить подтверждающие документы (например, счёт за коммунальные услуги) для верификации адреса в новой стране

Возможны дополнительные комиссии за обслуживание карты и конвертацию валют

Альтернативный способ №3: семейный доступ (Family Sharing)

Apple Music

Apple TV+

Apple Arcade

iCloud+ (организатор может предоставить участникам место из своего тарифного плана)

Покупки приложений, игр, фильмов и книг

Организатор группы в настройках Apple ID выбирает пункт «Семейный доступ»

Приглашает участников (до 5 человек)

Включает общий доступ к нужным подпискам и покупкам

Прямая оплата приложений, игр и подписок в экосистеме Apple с мобильного счёта на данный момент доступна у МТС и билайна напрямую, а у «МегаФона» и T2 — через партнерские механизмы. После отключения этой опции пользователи не только лишатся возможности покупать приложения и игры, но и оплачивать подписки в iCloud+, Apple Music, Apple TV+ и других сервисах как Apple, так и сторонних разработчиков. Этот способ стал особенно востребован с весны 2022 года, когда российские банковские карты в экосистеме Apple перестали поддерживаться.Это основной и самый надёжный способ пополнения Apple ID для российских пользователей. Вместо физических карт, которые перестали продаваться в России ещё в 2022 году, используются цифровые коды — 16-значные комбинации букв и цифр, которые можно купиить у онлайн-посредников.Этот способ подходит тем, у кого есть возможность оформить банковскую карту в другой стране (например, в Казахстане, Узбекистане, Армении или других государствах). Карта привязывается в настройках Apple ID и используется для прямых платежей без активации кодов.Функция «Семейный доступ» позволяет организовать группу до 6 человек, где один организатор оплачивает подписки, а участники получают к ним доступ со своих устройств. Этот способ не решает проблему пополнения Apple ID как такового, но может снизить количество необходимых платежей.Какие сервисы поддерживают семейный доступ:Важный нюанс: участники семейной группы не могут оплачивать свои покупки в App Store со счета организатора — этот способ работает только для совместного использования уже оплаченных подписок, а не для пополнения баланса.После отключения оплаты с мобильного счёта биллинговая система Apple будет пытаться списать средства за подписки в следующем порядке: сначала с баланса Apple ID (пополненного через подарочные карты), а затем — с других привязанных способов оплаты (если они есть). Если денег на балансе недостаточно, подписка будет деактивирована (библиотеки и подборки в Apple Music сохранятся и станут доступны после возобновления подписки).Владельцам iPhone в России рекомендуется заранее пополнить баланс Apple ID с помощью подарочных карт на несколько месяцев вперёд, чтобы избежать перебоев в работе критически важных сервисов, таких как iCloud. Также целесообразно запастись сгенерированными платежными картами и оплатить подписки на длительный срок вперед, пока действуют текущие способы оплаты.