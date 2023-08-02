Как оплачивать товары в магазинах улыбкой — без наличных, карты и смартфона?



Фото: Сбер



Компания X5 Retail Group совместно со «Сбером» запустили возможность оплаты товаров с помощью селфи. Она доступна в магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток».



Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно подключить в приложении «Сбербанк Онлайн» сервис «Оплата улыбкой», привязать у нему карту и задать код безопасности. После этого можно совершать покупки на терминалах самообслуживания, где поддерживается оплата с помощью селфи. В настоящее время такие терминалы есть на 15 000 касс в 4100 магазинах.







После сканирования товаров на кассе самообслуживания нужно выбрать опцию «Оплата улыбкой» и посмотреть в камеру для подтверждения платежа. Улыбаться необязательно, камера подтвердит личность по селфи и без этого. Прикладывать банковскую карту или смартфон к терминалу не потребуется, нужно лишь ввести заданный ранее в приложении код безопасности, без него платёж не спишется.

