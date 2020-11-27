Создатели приложения Prisma запустили новый стартап Neatsy.ai. Первое их приложение позволяет определять размер ноги с помощью фронтальной камеры iPhone. Сервис позволяет сделать правильный выбор обуви во время онлайн-покупок.
Новая программа работает в качестве 3D-сканер на iPhone X и более новых моделях. Для захвата объемного изображения используется технология TrueDepth. На айфонах без датчика Face ID новинка работает с помощью опросника. Сообщается, что в приложении используется комбинация технологий компьютерного зрения, AR-сканера и машинного обучения.
После установки приложения необходимо заполнить небольшую анкету о предпочтениях обуви и отсканировать обе ноги с помощью фронтальной камеры смартфона. По словам разработчиков, алгоритмы на базе ИИ определяют размер ноги пользователя и подбирают наиболее подходящие модели кроссовок.
В каталоге Neatsy присутствует обувь таких брендов, как Puma, Nike, Jordan Air и Adidas. После подбора модели приложение перенаправляет пользователей на сайты производителей кроссовок и в онлайн-магазины, где в наличии имеется необходимый товар. Приложением могут воспользоваться владельцы iPhone из США, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Нидерландах, Канаде и России.
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