С 1 июня 2021 года сервис «Google Фото» перестанет быть безлимитным. По умолчанию в нём останется лишь 15 ГБ свободного места, причём эта квота будет делиться с другими сервисами Google, где хранятся различные файлы (например, Gmail и «Документы»). Те фотографии и видео, которые вы загрузите в «Google Фото» до 1 июня, не будут учитываться, то есть их размер не вычтется из общего лимита.
Подписка Google One позволяет увеличить место в облачном хранилище «Google Диск» за плату:
- 100 ГБ — 139 рублей в месяц или 1390 рублей в год
- 200 ГБ — 219 рублей в месяц или 2190 рублей в год
- 2 ТБ — 699 рублей в месяц или 6990 рублей в год
Даже 15 гигабайт может быть вполне достаточно для хранения любительского архива, особенно с учётом того, а что «Google Фото» сжимает файлы для экономии места. Но возможно, почта и документы уже «съели» у вас значительную часть свободного места, в этом случае имеет смысл удалить ненужные файлы. Как это сделать?
Откройте раздел «Управление хранилищем» на сайте Google — там вы увидите, сколько места отнимают письма в корзине, спам и письма с большими прикреплёнными файлами в почте, удалённые файлы и файлы большого размера в «Google Диске», а также фотографии и видео большого размера или в неподдерживаемых форматах в «Google Фото». Там можно проинспектировать эти файлы и удалить их, освободив место в облаке.
Также есть смысл открыть настройки «Google Фото» и посмотреть, в каком качестве сохраняются ваши файлы — сжатом или исходном. Файлы в исходном размере отнимают место в облаке уже сейчас, а файлы со сниженным качеством можно загружать в «Google Фото» безлимитно. С 1 июня правила меняются: все файлы будут отнимать место, но сжатых по очевидной причине вместится гораздо больше.
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