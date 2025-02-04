Как отключить бесконечное воспроизведение видео в iOS 18

Фархад

iOS 18

С релизом iOS 18.2 Apple не только добавила ряд новых функций, но и продолжила усложнять нативное приложение «Фото». Помимо масштабного редизайна, компания решила зациклить по умолчанию все ролики в галерее. К счастью, это можно легко отключить.

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Мы уже рассказывали, насколько неудобным получился интерфейс приложения «Фото» в iOS 18. Также мы делились советами, которые позволяют упростить навигацию по галерее, но Apple не спешит откатывать всё назад или хотя бы предоставить пользователям лайт-версию с уже привычным интерфейсом. А в недавнем обновлении ко всей куче проблем добавилось бесконечное воспроизведение видео. Работает это так: вы включаете любой ролик в приложении «Фото», а он никак не заканчивается.

Чтобы отключить бесконечное воспроизведение видео, нужно сделать следующее:
  • Откройте «Настройки» и перейдите в «Приложения»;
iOS 18
  • Пролистайте вниз и зайдите в «Фото»;
iOS 18
  • Найдите опцию «Повтор видео» и отключите её;
iOS 18
  • Готово!


Теперь видео будут останавливаться по окончанию.
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