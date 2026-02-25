Top.Mail.Ru

Как отключить блики значков Liquid Glass в iOS 26.4

С самого релиза iOS 26 ещё в виде беты прошлом летом обновление не раз подвергалось критике со стороны пользователей из-за «жидкого стекла». Изначально оно реально было ужасным, из-за чего многие элементы интерфейса сливались или терялись на экране. Со временем Apple уменьшила прозрачность, но раздражающие блики, которые вдобавок высаживают батарею, так и остались. Но в бете iOS 26.4 их можно отключить. Рассказываем, как это сделать.

Во второй бета-версии iOS 26.4 появилась новая опция уменьшения эффектов подсвечивания. Вкупе с функцией обводки она убирает блики на значках приложений, виджетах и элементах «Центра управления». Чтобы её включить, выполните следующие действие:
  • Для начала убедитесь, что у вас установлена iOS 26.4;
  • Откройте «Настройки» > «Универсальный доступ» > «Дисплей»;

  • Активируйте тумблеры «Показать границы» и Reduce Highliting Effects;
  • Готово!

Пока включение одной опции Reduce Highliting Effects (снижение эффектов свечения) не даёт полноценного эффекта, но к релизу её должны пофиксить.
