Как отключить блики значков Liquid Glass в iOS 26.4

С самого релиза iOS 26 ещё в виде беты прошлом летом обновление не раз подвергалось критике со стороны пользователей из-за «жидкого стекла». Изначально оно реально было ужасным, из-за чего многие элементы интерфейса сливались или терялись на экране. Со временем Apple уменьшила прозрачность, но раздражающие блики, которые вдобавок высаживают батарею, так и остались. Но в бете iOS 26.4 их можно отключить. Рассказываем, как это сделать.
- Для начала убедитесь, что у вас установлена iOS 26.4;
- Откройте «Настройки» > «Универсальный доступ» > «Дисплей»;
- Активируйте тумблеры «Показать границы» и Reduce Highliting Effects;
- Готово!