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Найден способ менее чем за минуту отказаться от любой маркетинговой активности сотового оператора. Видов рекламы у операторов очень много, поэтому есть смысл отключить не какие-то из них, а все сразу. Вот как это сделать.
Запустите мобильное приложение своего оператора. Перейдите в раздел чата и позовите живого человека. Попросите его подключить следующие услуги:
1. Отказ от телемаркетинга оператора
2. Отказ от предложений оператора в SMS, MMS, email
3. Отказ от предложений партнёров оператора в SMS, MMS, email
4. Отказ от баннерной рекламы оператора
5. Отказ от баннерной реклама партнёров оператора
6. Отказ от USSD рассылок
Когда эти услуги будут подключены, оператор и его партнёры больше не смогут присылать вам рекламу в сообщениях, по электронной почте и другими способами. Также они перестанут звонить вам с предложением перейти на более выгодный тариф или получить скидку на связь.
Как отключить спам, рекламу, рассылку и звонки от оператора связи
Александр Кузнецов —
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