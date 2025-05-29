Как отключить спящий режим: инструкция для телефона, компьютера и телевизора

Наверняка многие читатели iGuides знают, что спящий режим помогает устройствам экономить заряд батареи и ресурсы системы, когда они не используются. Однако в некоторых ситуациях он может мешать — например, при длительном просмотре контента, работе с документами или запуске длительных задач. В таких случаях его стоит отключить. В этом гайде расскажем, как выключить спящий режим на всех гаджетах.
Содержание:
- Что такое спящий режим и зачем он нужен
- Как отключить спящий режим на компьютере
- Как отключить спящий режим на телефоне
- Как отключить спящий режим на телевизоре
- Возможные последствия отключения спящего режима
Что такое спящий режим и зачем он нужен
Спящий режим — это функция энергосбережения, при которой устройство переходит в частично выключенное состояние, снижая энергопотребление. На компьютере в этом режиме отключаются экран и жёсткий диск, но оперативная память продолжает работать, что позволяет быстро вернуться к текущей сессии. На телефонах и телевизорах устройство либо полностью затемняется, либо уходит в режим ожидания.
Эта функция особенно полезна для продления автономной работы ноутбуков и мобильных устройств, например, портативных консолей, а также для продления срока службы дисплеев телевизоров. Однако в некоторых случаях — например, при презентациях, чтении длинных текстов, записи видео или просмотре фильмов — спящий режим может активироваться в самый неподходящий момент. Поэтому стоит знать, как его отключить.
Как отключить спящий режим на компьютере
На Windows:
- Откройте меню «Пуск» и выберите «Параметры» > «Система» > «Питание и спящий режим».
- В разделе «Экран» и «Сон» установите значение «Никогда» для обоих пунктов.
- Также можно открыть «Панель управления» > «Электропитание» > «Настройка плана электропитания» и там задать время бездействия.
На macOS:
- Откройте «Системные настройки» > «Экран блокировки»;
- Установите таймер «Выключать дисплей в неактивном режиме при работе от аккумулятора» и «Выключать дисплей в неактивном режиме при работе от сети питания» на «Никогда».
- Также можно поставить галочку «Не переходить в режим сна автоматически, когда дисплей выключен» в настройках аккумулятора.
Как отключить спящий режим на телефоне
На Android:
- Перейдите в «Настройки» > «Дисплей» > «Тайм-аут экрана».
- Установите максимально возможное значение или выберите «Никогда», если такая опция доступна.
На iPhone:
- Откройте «Настройки» > «Экран и яркость» > «Автоблокировка».
- Установите значение «Никогда».
Как отключить спящий режим на телевизоре
На большинстве телевизоров:
- Откройте меню «Настройки» или «Система».
- Перейдите в раздел «Энергосбережение» или «Таймер».
- Найдите пункт «Автоотключение» или «Режим ожидания» и установите значение «Отключено» или максимально возможное время.
Возможные последствия отключения спящего режима
Полное отключение спящего режима может привести к повышенному энергопотреблению, перегреву устройства, снижению срока службы компонентов, особенно дисплеев. На мобильных устройствах это также ускоряет разряд батареи. Поэтому отключать эту функцию стоит осознанно, только в тех ситуациях, когда это действительно необходимо.
Тем не менее спящий режим — полезная функция, но при определённых сценариях его стоит временно отключить. Важно знать, как управлять этой настройкой на всех типах устройств — от ПК до смартфона и телевизора — чтобы добиться максимального удобства без вреда для оборудования.
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