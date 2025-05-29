Как отключить спящий режим: инструкция для телефона, компьютера и телевизора







Наверняка многие читатели iGuides знают, что спящий режим помогает устройствам экономить заряд батареи и ресурсы системы, когда они не используются. Однако в некоторых ситуациях он может мешать — например, при длительном просмотре контента, работе с документами или запуске длительных задач. В таких случаях его стоит отключить. В этом гайде расскажем, как выключить спящий режим на всех гаджетах. Наверняка многие читатели iGuides знают, что спящий режим помогает устройствам экономить заряд батареи и ресурсы системы, когда они не используются. Однако в некоторых ситуациях он может мешать — например, при длительном просмотре контента, работе с документами или запуске длительных задач. В таких случаях его стоит отключить. В этом гайде расскажем, как выключить спящий режим на всех гаджетах. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Содержание:

Что такое спящий режим и зачем он нужен

Как отключить спящий режим на компьютере

Откройте меню «Пуск» и выберите «Параметры» > «Система» > «Питание и спящий режим».



В разделе «Экран» и «Сон» установите значение «Никогда» для обоих пунктов.

Также можно открыть «Панель управления» > «Электропитание» > «Настройка плана электропитания» и там задать время бездействия.

Откройте «Системные настройки» > «Экран блокировки»;

Установите таймер «Выключать дисплей в неактивном режиме при работе от аккумулятора» и «Выключать дисплей в неактивном режиме при работе от сети питания» на «Никогда».

Также можно поставить галочку «Не переходить в режим сна автоматически, когда дисплей выключен» в настройках аккумулятора.

Как отключить спящий режим на телефоне

Перейдите в «Настройки» > «Дисплей» > «Тайм-аут экрана».

Установите максимально возможное значение или выберите «Никогда», если такая опция доступна.

Откройте «Настройки» > «Экран и яркость» > «Автоблокировка».

Установите значение «Никогда».

Как отключить спящий режим на телевизоре

Откройте меню «Настройки» или «Система».

Перейдите в раздел «Энергосбережение» или «Таймер».

Найдите пункт «Автоотключение» или «Режим ожидания» и установите значение «Отключено» или максимально возможное время.

Возможные последствия отключения спящего режима

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Спящий режим — это функция энергосбережения, при которой устройство переходит в частично выключенное состояние, снижая энергопотребление. На компьютере в этом режиме отключаются экран и жёсткий диск, но оперативная память продолжает работать, что позволяет быстро вернуться к текущей сессии. На телефонах и телевизорах устройство либо полностью затемняется, либо уходит в режим ожидания.Эта функция особенно полезна для продления автономной работы ноутбуков и мобильных устройств, например, портативных консолей, а также для продления срока службы дисплеев телевизоров. Однако в некоторых случаях — например, при презентациях, чтении длинных текстов, записи видео или просмотре фильмов — спящий режим может активироваться в самый неподходящий момент. Поэтому стоит знать, как его отключить.Полное отключение спящего режима может привести к повышенному энергопотреблению, перегреву устройства, снижению срока службы компонентов, особенно дисплеев. На мобильных устройствах это также ускоряет разряд батареи. Поэтому отключать эту функцию стоит осознанно, только в тех ситуациях, когда это действительно необходимо.Тем не менее спящий режим — полезная функция, но при определённых сценариях его стоит временно отключить. Важно знать, как управлять этой настройкой на всех типах устройств — от ПК до смартфона и телевизора — чтобы добиться максимального удобства без вреда для оборудования.