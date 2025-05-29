Как отключить спящий режим: инструкция для телефона, компьютера и телевизора

Фархад

iGuides

Наверняка многие читатели iGuides знают, что спящий режим помогает устройствам экономить заряд батареи и ресурсы системы, когда они не используются. Однако в некоторых ситуациях он может мешать — например, при длительном просмотре контента, работе с документами или запуске длительных задач. В таких случаях его стоит отключить. В этом гайде расскажем, как выключить спящий режим на всех гаджетах.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Содержание:




Что такое спящий режим и зачем он нужен


Спящий режим — это функция энергосбережения, при которой устройство переходит в частично выключенное состояние, снижая энергопотребление. На компьютере в этом режиме отключаются экран и жёсткий диск, но оперативная память продолжает работать, что позволяет быстро вернуться к текущей сессии. На телефонах и телевизорах устройство либо полностью затемняется, либо уходит в режим ожидания.

Эта функция особенно полезна для продления автономной работы ноутбуков и мобильных устройств, например, портативных консолей, а также для продления срока службы дисплеев телевизоров. Однако в некоторых случаях — например, при презентациях, чтении длинных текстов, записи видео или просмотре фильмов — спящий режим может активироваться в самый неподходящий момент. Поэтому стоит знать, как его отключить.

Как отключить спящий режим на компьютере


На Windows:

  • Откройте меню «Пуск» и выберите «Параметры» > «Система» > «Питание и спящий режим».
Sleep Mode
  • В разделе «Экран» и «Сон» установите значение «Никогда» для обоих пунктов.
Sleep Mode
  • Также можно открыть «Панель управления» > «Электропитание» > «Настройка плана электропитания» и там задать время бездействия.


На macOS:

  • Откройте «Системные настройки» > «Экран блокировки»;
Sleep Mode
  • Установите таймер «Выключать дисплей в неактивном режиме при работе от аккумулятора» и «Выключать дисплей в неактивном режиме при работе от сети питания» на «Никогда».
Sleep Mode
  • Также можно поставить галочку «Не переходить в режим сна автоматически, когда дисплей выключен» в настройках аккумулятора.

Как отключить спящий режим на телефоне


На Android:

  • Перейдите в «Настройки» > «Дисплей» > «Тайм-аут экрана».
Sleep Mode
  • Установите максимально возможное значение или выберите «Никогда», если такая опция доступна.
Sleep Mode


На iPhone:

  • Откройте «Настройки» > «Экран и яркость» > «Автоблокировка».
Sleep Mode
  • Установите значение «Никогда».
Sleep Mode

Как отключить спящий режим на телевизоре


На большинстве телевизоров:

  • Откройте меню «Настройки» или «Система».
  • Перейдите в раздел «Энергосбережение» или «Таймер».
LG
  • Найдите пункт «Автоотключение» или «Режим ожидания» и установите значение «Отключено» или максимально возможное время.

Возможные последствия отключения спящего режима


Полное отключение спящего режима может привести к повышенному энергопотреблению, перегреву устройства, снижению срока службы компонентов, особенно дисплеев. На мобильных устройствах это также ускоряет разряд батареи. Поэтому отключать эту функцию стоит осознанно, только в тех ситуациях, когда это действительно необходимо.

Тем не менее спящий режим — полезная функция, но при определённых сценариях его стоит временно отключить. Важно знать, как управлять этой настройкой на всех типах устройств — от ПК до смартфона и телевизора — чтобы добиться максимального удобства без вреда для оборудования.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Как скачать Fornite на айфон
Как использовать iPhone в качестве микрофона для Mac. Полезно для озвучки видео и подкастов
Как автоматически включать энергосбережение iPhone при любом уровне заряда

Рекомендации

Рекомендации

Как заблокировать все звонки от спамеров и мошенников на Android-смартфоне

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии