Как отключить заплатки в процессорах Intel и увеличить производительность на 40%

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За последние годы в процессорах Intel и других производителей было найдено несколько серьёзных проблем безопасности. В случаях со старыми чипами они устранялись программно на уровне прошивки микроядра или операционной системы, и каждый такой патч приводил к снижению производительности. В результате процессоры Intel работают примерно на три четверти своих реальных возможностей, то есть они были бы гораздо производительнее без этих патчей.



Энтузиасты выяснили, как можно отключить большую часть заплаток, закрывающих уязвимости Downfall, Zombieload V2, Spectre и Meltdown, вернув процессорам изначальную производительность. Стоит понимать, что из-за этих манипуляций уязвимость компьютера перед хакерскими атаками возрастает, а вместе с тем увеличивается шанс утечки конфиденциальной информации, потери ценных файлов или того, что компьютер будет заражён вирусами и включён в состав бот-фермы.



Судя по тестам в бенчмарках «до и после», после отключения заплаток производительность процессоров Intel с 6-го по 9-е поколение увеличивается до 40%, прирост на чипах 10-го и 11-го поколений более скромный — до 20%. Если в вашем ПК современный процессор Intel (начиная от 12-го поколения и более новый), нет необходимости удалять заплатки, поскольку необходимые изменения внесены на аппаратном уровне, а вмешивание в параметры приведёт лишь к снижению производительности или никак не скажется на ней.



Для отключения патчей используется «Редактор реестра». Чтобы запустить его, нажмите Win + R, в открывшейся утилите впишите regedit и нажмите Enter. Его также можно найти через поиск на панели задач или в меню «Пуск» (или в папке Windows — исполняемый файл regedit.exe).



Как отключить патч от уязвимости Downfall:



Запустите «Редактора реестра» и через адресную строку перейдите по адресу



Компьютер\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management



Дважды кликните левой кнопкой мыши по параметру FeatureSettingsOverride и измените его значение в шестнадцатеричной системе счисления на 2000000. Если этого параметра нет, создайте его (клик правой кнопкой -> Создать> Параметр DWORD (32 бита)») и впишите то же значение.







После отключения патча от Downfall автоматически активируются заплатки Spectre и Meltdown, тоже негативно влияющие на производительность процессора. Отключить их можно там же:



Найдите параметр FeatureSettingsOverrideMask и присвойте ему значение 3 в шестнадцатеричной системе счисления, а затем присвойте 1 параметру FeatureSettings. Если в дальнейшем производительность не увеличится или вовсе упадёт, удалите параметр FeatureSettingsOverrideMask.



Также есть смысл включить функцию Intel TSX, которая ускоряет операции с оперативной памятью, но по умолчанию отключена в Windows из соображений безопасности.



Запустите «Редактора реестра» и через адресную строку перейдите по адресу



Компьютер\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\kernel



Измените значение параметра DisableTsx на 0 в шестнадцатеричной системе счисления.



Перезапустите компьютер. Теперь он должен работать более быстро и плавно, особенно в ресурсоёмких программах и играх. Если вам захочется вернуть заплатки на место, достаточно поменять значения перечисленных выше параметров в «Редакторе реестра» на изначальные.



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